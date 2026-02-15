Ramazan öncesi bakanlık harekete geçti! Marketler zam yapmayacağına dair söz verdi

Vatandaşlar fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaştıklarında CİMER, HFA Bildirim Uygulaması ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla bildirimde bulunabilecek.

Et, süt ve süt ürünleri, bakliyat, yağ, unlu mamuller başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması konusunda mutabakat sağlandı.

Haksız fiyat uygulaması yapan işletmelere 9 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında cezai işlem uygulanabilecek.

Bakanlık marketlerin mevcut fiyat listelerini alarak bayram sonuna kadar yapacağı denetimlerde fiyat artışı tespit etmesi halinde ceza uygulayacak.

Ticaret Bakanlığı, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri dahil tüm marketlerden Ramazan Bayramı sonuna kadar zam yapmama sözü aldı.

Ramazan Bayramı sonuna kadar marketler ve toptancılar tüm ürün gruplarında herhangi bir zam yapmayacaklarına dair Ticaret Bakanlığı'na söz verdi. Bakanlık BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere tüm marketlerin mevcut fiyat listelerini alırken, bayram sonuna kadar yapacağı denetimlerde herhangi bir fiyat artışı tespit etmesi halinde ceza uygulayacak.

Ramazan Bayramı sonuna kadar marketler ve toptancılar tüm ürün gruplarında herhangi bir zam yapmayacaklarına dair Ticaret Bakanlığı'na söz verdi (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde GİMAT gibi gıda toptancı kuruluşları, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Tarım Kredi Kooperatifleri, Altunbilekler, Çağdaş, Yunus, Akyurt gibi zincir marketlerin üst yöneticileri, yerel marketleri temsilen Türkiye Perakendeciler Federasyonu (Perder), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Halciler Federasyonu gibi meslek odaları ile bir araya geldi.