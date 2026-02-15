Ramazan öncesi bakanlık harekete geçti! Marketler zam yapmayacağına dair söz verdi
Ramazanı fırsat bilerek vatandaşın cebini hedef alanlara bakanlıktan sert hamle geldi. Ramazan ayının rahat geçirilebilmesi için devreye giren Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük toptancıları, zincir ve yerel marketleriyle mutabakata vardı. Yöneticilerden “Zam yapmayacağız” sözü alan bakanlık, yapanlara ise ceza kesecek. Ayrıca kampanya ve indirimlerin artırılacağı konusunda da anlaşmaya varıldı.
- Ticaret Bakanlığı, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri dahil tüm marketlerden Ramazan Bayramı sonuna kadar zam yapmama sözü aldı.
- Bakanlık marketlerin mevcut fiyat listelerini alarak bayram sonuna kadar yapacağı denetimlerde fiyat artışı tespit etmesi halinde ceza uygulayacak.
- Haksız fiyat uygulaması yapan işletmelere 9 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında cezai işlem uygulanabilecek.
- Et, süt ve süt ürünleri, bakliyat, yağ, unlu mamuller başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması konusunda mutabakat sağlandı.
- Vatandaşlar fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaştıklarında CİMER, HFA Bildirim Uygulaması ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla bildirimde bulunabilecek.
Ramazan Bayramı sonuna kadar marketler ve toptancılar tüm ürün gruplarında herhangi bir zam yapmayacaklarına dair Ticaret Bakanlığı'na söz verdi. Bakanlık BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere tüm marketlerin mevcut fiyat listelerini alırken, bayram sonuna kadar yapacağı denetimlerde herhangi bir fiyat artışı tespit etmesi halinde ceza uygulayacak.
Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde GİMAT gibi gıda toptancı kuruluşları, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Tarım Kredi Kooperatifleri, Altunbilekler, Çağdaş, Yunus, Akyurt gibi zincir marketlerin üst yöneticileri, yerel marketleri temsilen Türkiye Perakendeciler Federasyonu (Perder), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Halciler Federasyonu gibi meslek odaları ile bir araya geldi.
MARKETLER SÖZ VERDİLER
Gerçekleşen görüşmelerde et, süt ve süt ürünleri, bakliyat, yağ, unlu mamuller başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlandı. TAKVİM'den Barış Şimşek'in haberine göre,tüm katılımcılardan "zam yapmayacağız"sözü alan bakanlık yetkilileri aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte sahada yaptıkları denetimlerde tüm marketlere ilişkin fiyat listelerini de toparladı. Böylelikle Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek denetimlerde olası bir fiyat artışı ile karşılaşılması durumunda marketlere cezai işlem uygulanacak. Haksız fiyat uygulamalarında bulunan işletmelere 9 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında cezai işlem uygulanabilecek.
HALKI MANİPÜLE EDİYORLAR
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ramazan ayı öncesi yalan haberlerle halkı manipüle etmeye çalışan Halk TV'nin bir haberine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Halk TV'de yalan rüzgârı. Hiç utanma sıkılma da yok; kendi yalanlarını ekrana yansıtarak, kendilerinin yalancı olduklarını itiraf ediyorlar. 2018 yılında güya asgari ücretle 563 koli Ramazan erzakı alınabiliyormuş. 2018'de asgari ücret net 1.633 TL. Alınacak Ramazan kolisi miktarı 33 adet. Bu nasıl hesap? Yazıktır sizi okutan matematik öğretmenine. Bir de sormuşlar, '511 koliyi kim yedi?' Ayıptır. Görünen o ki 511 koliyi Halk TV yemiş. Bugün asgari ücretle sizin hesabınıza göre 52 adet Ramazan kolisi alınıyor. Algı yapacağız diye bu kadar saçmalamak ancak Halk TV'ye yakışır"ifadelerini kullandı.
ŞİKÂYET EDİN
Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Ramazan ayında sahadaki denetimlerin daha da sıklaştırılacağı belirtilerek,"Ramazan ayı boyunca piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret il müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.