Avrupa sosyal medyayı kıskaca aldı! Fransa'dan yeni adım: Macron'dan "daha ileri gitmeliyiz" resti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyanın demokrasiyi tehdit eden bir alana dönüştüğünü ve daha sert düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

Macron, sosyal medyanın artık yalnızca bir iletişim aracı olmaktan çıktığını ve demokrasiyi tehdit eden bir alana dönüştüğünü dile getirdi. Sosyal medya platformlarındaki nefret söylemi ve dezenformasyon tehlikesine dikkat çeken Macron"Demokrasimizin özünü korumak için sosyal medyanın düzenlenmesinde daha ileri gitmeliyiz. Çünkü aynı zamanda Pandora'nın kutusunu açıyor ve bu platformlarda çok fazla nefret söylemine izin veriyoruz. Çok zayıf ve çok safız" değerlendirmesinde bulundu.