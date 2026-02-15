Emekliler için kurulan komisyonda 6 reform gündemde! Maaşa yeni model

Yıllara göre emekli aylığı zammı (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv) TEMMUZDA DA FARK VAR Veriler önümüzdeki temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur'luların daha yüksek zam alacağını gösteriyor. Çünkü SSK ve Bağ- Kur'lulara bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yansıtılırken, memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 11'i aşarsa fark verilecek. Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 12 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 12, memur emeklileri yüzde 7.96 zam alabilecek. 4.04 puanlık bir fark olacak. Komisyon çalışmasıyla zam farkına son verecek bir çözüm bulunması hedefleniyor. Burada iki formül öne çıkıyor. Tüm emekliler toplu sözleşmeye girebileceği gibi, ortak zam için kural da konulabilir. Tabii zam oranlarıyla birlikte ele alınacak konulardan birinin de taban aylık olması bekleniyor. Bu modelin önümüzdeki dönemde nasıl devam edeceği bu çalışmalar sonucunda belli olacak.

İŞTE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Emekli maaş hesabında ödenen primin yanı sıra çalışma gün sayıları da etkili olabilir.

Üç ayrı dönem için farklı aylık bağlama oranları yerine, sabit bir oran kullanılabilir.

Emeklilik başvuru tarihine göre maaş farkını önlemek için güncelleme katsayısı düzenlemesi yapılabilir.

Emekli zamları için yeni formül gelebilir. Tüm emekliler toplu sözleşmeye girebilir. Ya da 6 aylık TÜFE artışı yerine her ay bir önceki ayın enflasyonu kadar artış yapılabilir.

Taban maaş uygulaması kaldırılarak kök maaşa kademeli seyyanen artış uygulanabilir ya da taban maaş sürerken hemen üstündeki aylıklara kademeli artış yapılabilir.

Bağ-Kur prim şartı 7200 güne çekilerek SSK'lılarla norm birliği sağlanabilir.

Emeklilik başvuru tarihine göre aylıklarda ortaya çıkan farklılık konusunun da komisyon gündemine gelebileceği belirtiliyor TARİH VE PRİM FARKI DA MASADA Masaya gelmesi beklenen bir konu da maaş hesaplama sistemindeki üçlü yapı. Üç farklı dönem için farklı uygulanan aylık bağlama oranlarının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca emeklilik başvuru tarihine göre aylıklarda ortaya çıkan farklılık konusunun da komisyon gündemine gelebileceği belirtiliyor. Bu fark, güncelleme katsayısından kaynaklanıyor.