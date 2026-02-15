Emekliler için kurulan komisyonda 6 reform gündemde! Maaşa yeni model
AK Parti hükümeti, emeklilerin sorunlarının giderilmesi ve sistemin iyileştirilmesi için çalışmalara başladı. Milyonların gözü, emekliler için kurulan komisyona çevrildi. Çalışmalar sırasında 6 reform gündeme gelecek. Çok çalışana yüksek emekli aylığı yolunu açacak, zam farkına son verecek çözümler masaya yatırılacak.
Hükümet, emeklilerin sorunlarının çözümü için seferberlik başlattı. Emekli maaşlarının ve emeklilik sisteminin düzeltilmesi için bir komisyon kuruldu. Komisyon çok yönlü bir çalışma gerçekleştirecek.
PRİME GÖRE MAAŞ
Gündeme gelecek konulardan ilkini prime göre maaş oluşturacak. Bu kapsamda emekli aylığında en önemli belirleyici olan ödenen primler ile birlikte prim gün sayısının da etkili olacağı bir sistem gündemde. Bu düzenlemenin sinyali OVP'de verilmiş, kişilerin daha uzun sürede istihdamda kalmasını teşvik eden düzenlemelerin hayata geçirilmesinin planlandığı belirtilmişti. Kurulacak yeni model, komisyonun çalışmalarının sonucunda belli olacak. Komisyonun üzerinde duracağı öncelikli konulardan bir diğerini de emeklilerin farklı zam oranları oluşturuyor. Çünkü SSK ve Bağ-Kur'lular ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerinin artışı memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor.
Bazen SSK ve Bağ-Kur, bazen de memur emeklisi daha yüksek zam alıyor. Geçmişte refah payıyla pek çok kez emeklilerin zam oranları eşitlendi. SSK ve Bağ-Kur'lular, memur emeklilerinden Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te 1.1 puan daha yüksek zam aldı. Ocak 2025'te ise memur emeklileri yüzde 18.6 zam alarak, SSK ve Bağ-Kur'lulara göre 6.41 puanlık avantaj sağladı.
TEMMUZDA DA FARK VAR
Veriler önümüzdeki temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur'luların daha yüksek zam alacağını gösteriyor. Çünkü SSK ve Bağ- Kur'lulara bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yansıtılırken, memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 11'i aşarsa fark verilecek. Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 12 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 12, memur emeklileri yüzde 7.96 zam alabilecek. 4.04 puanlık bir fark olacak. Komisyon çalışmasıyla zam farkına son verecek bir çözüm bulunması hedefleniyor. Burada iki formül öne çıkıyor. Tüm emekliler toplu sözleşmeye girebileceği gibi, ortak zam için kural da konulabilir. Tabii zam oranlarıyla birlikte ele alınacak konulardan birinin de taban aylık olması bekleniyor. Bu modelin önümüzdeki dönemde nasıl devam edeceği bu çalışmalar sonucunda belli olacak.
İŞTE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Emekli maaş hesabında ödenen primin yanı sıra çalışma gün sayıları da etkili olabilir.
Üç ayrı dönem için farklı aylık bağlama oranları yerine, sabit bir oran kullanılabilir.
Emeklilik başvuru tarihine göre maaş farkını önlemek için güncelleme katsayısı düzenlemesi yapılabilir.
Emekli zamları için yeni formül gelebilir. Tüm emekliler toplu sözleşmeye girebilir. Ya da 6 aylık TÜFE artışı yerine her ay bir önceki ayın enflasyonu kadar artış yapılabilir.
Taban maaş uygulaması kaldırılarak kök maaşa kademeli seyyanen artış uygulanabilir ya da taban maaş sürerken hemen üstündeki aylıklara kademeli artış yapılabilir.
Bağ-Kur prim şartı 7200 güne çekilerek SSK'lılarla norm birliği sağlanabilir.
TARİH VE PRİM FARKI DA MASADA
Masaya gelmesi beklenen bir konu da maaş hesaplama sistemindeki üçlü yapı. Üç farklı dönem için farklı uygulanan aylık bağlama oranlarının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca emeklilik başvuru tarihine göre aylıklarda ortaya çıkan farklılık konusunun da komisyon gündemine gelebileceği belirtiliyor. Bu fark, güncelleme katsayısından kaynaklanıyor.
Emeklilik başvuru tarihi, içinde bulunulan yılın güncelleme katsayısı (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) ile emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki farkın yüksek olduğu yıllarda önem kazanıyor. O yılın zamları, güncelleme katsayısından fazlaysa o yıl bitmeden başvurmak gerekiyor. Eğer az ise bu durumda izleyen yılın Ocak ayının beklenmesi avantajlı oluyor. Komisyonun bu konuyu çözüme kavuşturması bekleniyor. Masaya gelmesi beklenen başka bir konu da Bağ-Kur reformu. Prim şartını 7200 güne çekecek çalışmanın tamamlanması bekleniyor.