TCG Anadolu'dan kalktı hedefi 12'den vurdu! Bayraktar TB3 Baltık açıklarında şov yaptı | Almanya'daki NATO tatbikatına TSK damgası

NATO: TÜRK ASKERİ HAZIR, YETENEKLİ VE GÜÇLÜ



Öte yandan NATO, Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-2026 tatbikatına katılan Türk askerini sosyal medya hesabından "Hazır. Yetenekli. Güçlü." ifadeleriyle paylaştı.

TÜRKİYE 2 BİN PERSONEL VE ÇOK SAYIDA TEÇHİZATLA ALMANYA'DA



Steadfast Dart-2026, Avrupa'daki en geniş katılımlı NATO tatbikatlarından biri olarak 8–25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da yapılıyor. Tatbikata yaklaşık 10 bin asker, çok sayıda kara aracı, deniz ve hava unsurları katılıyor. Türkiye, bu kapsamda yaklaşık 2 bin personel ve çok sayıda teçhizatla yer alarak ittifakın caydırıcılık ve hızlı müdahale yeteneğine katkı sağlıyor.

NATO komutanları da tatbikatın önemine değinerek Türkiye'nin sunduğu katkıların ittifakın hazırlık ve dayanıklılığı açısından belirleyici olduğunu söylüyor.





