TCG Anadolu'dan kalktı hedefi 12'den vurdu! Bayraktar TB3 Baltık açıklarında şov yaptı | Almanya'daki NATO tatbikatına TSK damgası
NATO'nun Steadfast Dart-2026 tatbikatı için 2 bin personel ve çok sayıda yerli silah gönderen Türk Silahlı Kuvvetleri, Almanya'ya damga vurmaya devam ediyor. TCG Anadolu’ya konuşlu Bayraktar TB-3 SİHA, ilk kez katıldığı bir NATO tatbikatında gemi üzerinden kalkış yaptı. Baltık Denizi’ndeki hedefleri tam isabetle imha etti. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz ve havadaki operasyonel kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Hızlı Özet Göster
- Bayraktar TB-3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatında TCG Anadolu gemisinden kalarak Baltık Denizi'nde hedefi 2 adet MAM-L mühimmatı ile vurdu.
- Türkiye, 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen tatbikata yaklaşık 2 bin personel ve çok sayıda teçhizatla katılıyor.
- NATO, tatbikata katılan Türk askerini sosyal medya hesabından 'Hazır. Yetenekli. Güçlü.' ifadeleriyle paylaştı.
- Steadfast Dart 2026 tatbikatına yaklaşık 10 bin asker, çok sayıda kara aracı, deniz ve hava unsurları katılıyor.
- Milli Savunma Bakanlığı, TB-3'ün başarısının Türk Deniz Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini uluslararası ortamda gösterdiğini açıkladı.
NATO'nun Almanya'da düzenlenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatında Türk ordusu yerli mühimmat ve silahlarıyla gövde gösterisi yapıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, NSosyal hesabından Almanya'daki Steadfast Dart 2026 NATO tatbikatına ilişkin paylaşımda bulundu.
BAYRAKTAR TB-3 BALTIK DENİZİ'NDE HEDEFİ 12'DEN VURDU
Tatbikata katılan ve TCG Anadolu'ya konuşlu Bayraktar TB-3 SİHA, ilk kez katıldığı bir NATO tatbikatında gemi üzerinden kalkış gerçekleştirerek Baltık Denizi'nde hedefi 2 adet MAM-L mühimmatı ile tam isabetle vurdu.
TB-3 SİHA, görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle TCG Anadolu'ya iniş yaptı.
"TÜRK DENİZ KUVVETLERİNİN OPERASYONEL KABİLİYETİNİ ULUSLARARASI ORTAMDA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"
Paylaşımda,"Bu başarı; Türk Deniz Kuvvetlerinin yüksek teknoloji, operasyonel kabiliyet ve caydırıcı gücünü uluslararası ortamda bir kez daha gözler önüne serdi." ifadeleri kullanıldı.
NATO: TÜRK ASKERİ HAZIR, YETENEKLİ VE GÜÇLÜ
Öte yandan NATO, Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-2026 tatbikatına katılan Türk askerini sosyal medya hesabından "Hazır. Yetenekli. Güçlü." ifadeleriyle paylaştı.
TÜRKİYE 2 BİN PERSONEL VE ÇOK SAYIDA TEÇHİZATLA ALMANYA'DA
Steadfast Dart-2026, Avrupa'daki en geniş katılımlı NATO tatbikatlarından biri olarak 8–25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da yapılıyor. Tatbikata yaklaşık 10 bin asker, çok sayıda kara aracı, deniz ve hava unsurları katılıyor. Türkiye, bu kapsamda yaklaşık 2 bin personel ve çok sayıda teçhizatla yer alarak ittifakın caydırıcılık ve hızlı müdahale yeteneğine katkı sağlıyor.
NATO komutanları da tatbikatın önemine değinerek Türkiye'nin sunduğu katkıların ittifakın hazırlık ve dayanıklılığı açısından belirleyici olduğunu söylüyor.