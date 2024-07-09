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Uduokhai operasyonu

Van Bronckhorst ile bir araya gelen ve tesisleri gezdikten sonra Almanya’ya dönen stoperin transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Alman oyuncu, ayrılmak için kulübüne baskı yapıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Uduokhai operasyonu

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Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Rafa Silva ve Paulista'yı renklerine bağlayan Siyah-Beyazlılar, bir ismin transferini daha bitirme aşamasına getirdi. Yönetimin, dün gizli bir operasyonla Augsburg forması giyen Alman stoper Felix Uduokhai'yi İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı. Giovanni Van Bronckhorst ile bir araya gelen ve tesisleri gezen 26 yaşındaki futbolcunun daha sonra Almanya'ya döndüğü belirtildi. Beşiktaş'ın Alman ekibiyle son detayları görüştüğü ve yarın başlayacak Slovenya kampına kadar bu transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.

33 MAÇTA OYNADI
Uduokhai'nin de klübüne Beşiktaş'a gitme isteğini ilettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Augsburg ile 33 maça çıkan 1.93''lük yıldız bu süreçte 2 gol atarken, 3 sarı 1 de kırmızı kart gördü. Alman ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan Uduokhaı'ya 7 milyon Euro değer biçiliyor.

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