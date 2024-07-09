Simge Sağın’dan dikkat çeken bekarlık sözleri

Simge Sağın, önceki gün Alaçatı'da sahne aldı. Kostümüyle dikkat çeken şarkıcı, yine her zamanki gibi büyüledi. Sağın, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, yalnız olduğunu ama artık aşk istediğini ifade etmişti. Aşka olan açlığını ve özlemini vurgulayan şarkıcı, aşkın hayatındaki önemine dikkat çekti. Sağın, konserde aşkı konu alan parçaları seslendirirken izleyicilere yönelik ilginç bir çağrıda bulundu.

ÜLKECE BEKARIZ!

Sağın, duygusal parçalara sıra geldiğinde "Buradaki aşıklar ellerini kaldırabilir mi?" diye sordu. Ancak beklediği ilgiyi göremeyince "Bu bekarlık bizim kanımıza mı işledi?" diye espri yaparak dikkatleri üzerine çekti. Aşkın eksikliğinden dem vuran Sağın, "Ülkece bekarız yani! Ne olacak bu iş böyle? O zaman aşıklar için söyleyeceğim." sözleriyle konserine devam etti.