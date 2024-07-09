En-Nesyri heyecanı

Jose Mourinho'nun çok istediği forvet transferini bitirmek için yoğun bir çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi artık gün sayıyor. Sarı-Lacivertliler her konuda anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'yi bu hafta İstanbul'a bekliyor. Yönetim, İspanyol kulübü Sevilla ile her konuda anlaşmaya varmış, En-Nesyri ile de sözleşme şartları konusunda tüm pürüzler ortadan kaldırılmıştı.

YAKLAŞIK 20 MİLYON EURO

Yıldız futbolcunun resmen Fenerbahçeli olması beklenirken S.Arabistan'dan gelen bir teklif işleri karıştırmıştı. Ancak son ulaşan bilgilere göre En-Nesyr menajerinin telkinlerine rağmen Körfez'e gitmeyi kabul etmedi. Artık 27 yaşındaki futbolcunun bu hafta İstanbul'a gelip imzayı atması planlanıyor. Sarı-Lacivertliler'in bonuslarla beraber Sevilla'ya 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ödeyeceği, böylece Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştireceği de belirtiliyor.