Cimbom’da sağ bek haftası

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Sağ bek mevkisi için arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımın Salzburg forması giyen Amar Dedic ve Rennes'de top koşturan Guela Doue için oyuncu taraflarıyla anlaşma sağlayan Galatasaray iki ismin de kulüpleriyle son detayları görüşüyor. Aslan'ın bu ikiliden birini bu hafta İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da iki isme de onay verdiği ve sağ bek transferinin bir an önce bitirilmesini istediği de gelen haberler arasında. Geçen sezon Avusturya ekibiyle 31 maça çıkan 21 yaşındaki Dedic 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bosnalı oyuncnun kontratı 2027'de sona erecek. Aynı yaştaki Fransız Doue ise geçen sezon çıktığı 35 maçta 4 asiste imza attı. Doue'nin Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.