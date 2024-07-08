SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Emeklilerin maaş hesabı tamam

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplandı. e-Devlet’te yeni ek ödeme tutarları görünürken, emekliler buna göre maaşını anlayabilecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 06:59
Emeklilerin maaş hesabı tamam

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaklaşık 16 milyon emeklinin, dul ve yetimin Temmuz zammının belli olmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni maaşları hesapladı. SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 24.73, memur emeklilerinin artışı yüzde 19.31 çıkarken, bu oranların yansıtıldığı yeni aylıkların ipucu e-Devlet'ten geldi. e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar memur emeklilerinin yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 24.73 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Emekliler buradan da yeni aylıklarını hesaplayabiliyor.

EK ÖDEME NASIL DEĞİŞTİ?
Emeklilerin ek ödemesi bu yılın ilk yarısında 7 bin 135 lira 19 kuruşun altındaki aylıklarda yüzde 5, üstündekilerde yüzde 4 olarak hesaplanıyordu. Bu ay bu sınır 8 bin 513 liraya çıktı. Yıl sonuna kadar 8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklarda maaşın yüzde 5'i, üstündekilerde yüzde 4'ü olarak hesaplanacak.

NASIL HESAPLANIYOR?
Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, e-Devlet'te görünen yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını görüyor. Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da ek ödemeyle kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. Ek ödeme oranı yüzde 5 olanlar ise e-Devlet'te görünen yeni ek ödeme tutarını 20 ile çarparak yeni kök aylığını görüyor. Yeni ek ödeme tutarı 21 ile çarpıldığında da ek ödemeyle kök aylığın toplamı bulunuyor. Kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında olanların ödemesi ise 5510 Ek 19 kapsamında ilaveyle 10 bin liraya tamamlanıyor.

ÖRNEKLERLE YENİ KÖK AYLIKLAR
- ÖRNEĞİN; e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı'nın yanında 1.000 TL yazıyorsa, bu tutar emeklinin yeni kök aylığının 25 bin liraya (1.000 x 25) çıktığını gösterir. Bu emeklinin yeni kök aylık ve ek ödeme toplamı da 26 bin liraya (1.000 x 26) ulaşmıştır.

- ÖRNEĞİN; 'Ek Ödeme Tutarı' bölümünde 380 TL yazıyorsa, bu emeklinin yeni kök aylığı 9 bin 500 (380 x 25) liradır. Bu emeklinin kök aylık ve ek ödeme toplamı da 9 bin 880 (380 x 26) liraya yükselmiş demektir. Taban aylık ödemesi 10 bin liraya yükseldiği için bu emekliye '5510 Ek 19' kapsamında 120 liralık bir ödeme daha yapılacak. Emeklinin hesabına aylık 10 bin lira yatırılacak.

'EK ÖDEME TUTARI' 360 TL YAZIYORSA:
- Yeni kök aylık: 360 x 25 = 9.000 TL
- Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme): 360 x 26 = 9.360 TL
- 5510 Ek 19 ödemesi: 640 TL
- Hesaba yatırılacak tutar: 10.000 TL

'EK ÖDEME TUTARI' 500 TL YAZIYORSA:
- Yeni kök aylık: 500 x 25 = 12.500 TL
- Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme): 500 x 26 = 13.000 TL
- Hesaba yatırılacak tutar: 13.000 TL

'EK ÖDEME TUTARI' 1.200 TL YAZIYORSA:
- Yeni kök aylık: 1.200 x 25 = 30.000 TL
- Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme): = 1.200 x 26 = 31.200 TL
- Hesaba yatırılacak tutar: 31.200 TL

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de disiplinlik olanlar soluğu Kılıçdaroğlu’nun yanında aldı! İmza kampanyası ve rapor iddiası... Hedef seçimli kurultay
Emeklilerin maaş hesabı tamam: e-Devlet’e yeni ek ödemeler girildi! Ne kadar alınacağı nasıl görülecek? Örnekleriyle yeni aylıklar
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet çarkı! Kira, kredi kartı borcu, kasko... Hepsini iş adamına ödetmiş | WhatsApp’ta para trafiği
Takvim.com.tr dosyasını açtı | Fransa’ya Türk düşmanı-terör destekçisi lider: Jean-Luc Mélenchon aslında kimdir? PKK hayranı, Öcalan...
Ordu, Samsun ve Muş’ta şiddetli yağış sele neden oldu: 2 kişi hayatını kaybetti | Meteoroloji’den kritik uyarı...
Vincenzo Montella ile yola devam edilmeli mi? TAKVİM’in usta yazarlarından flaş sözler...
Fransa’da sandık çıkış anketleri belli oldu! İlk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi | Başbakan Gabriel Attal’dan flaş karar
Başkan Erdoğan’dan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batı’ya bozkurt tepkisi: Tamamen siyasi bir karar
Ünlüler sitesi fena karıştı: Serdar Bilgili’nin yeğeni Şebnem Ercantürk’e kiracı şoku!
Kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! Irak’ın kuzeyinde kalleş terör örgütüne ağır darbe
Beşiktaş’tan 5 transfer birden! Taraftarlar bayram edecek
Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Yarışmacı geceye damga vurdu I 200 bin TL’lik soruya dört joker hakkıyla geldi ama olanlar oldu
Tel Aviv’de kafesli protesto! Onlarca İsrailli, Netanyahu’nun istifası için sokaklara döküldü: Sen baştasın, sen suçlusun
Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Mustafa Taş’ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek üst üste ikinci kez başpehlivan oldu
SON DAKİKA