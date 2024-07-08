Emeklilerin maaş hesabı tamam

Yaklaşık 16 milyon emeklinin, dul ve yetimin Temmuz zammının belli olmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni maaşları hesapladı. SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 24.73, memur emeklilerinin artışı yüzde 19.31 çıkarken, bu oranların yansıtıldığı yeni aylıkların ipucu e-Devlet'ten geldi. e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar memur emeklilerinin yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 24.73 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Emekliler buradan da yeni aylıklarını hesaplayabiliyor.

EK ÖDEME NASIL DEĞİŞTİ?

Emeklilerin ek ödemesi bu yılın ilk yarısında 7 bin 135 lira 19 kuruşun altındaki aylıklarda yüzde 5, üstündekilerde yüzde 4 olarak hesaplanıyordu. Bu ay bu sınır 8 bin 513 liraya çıktı. Yıl sonuna kadar 8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklarda maaşın yüzde 5'i, üstündekilerde yüzde 4'ü olarak hesaplanacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, e-Devlet'te görünen yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını görüyor. Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da ek ödemeyle kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. Ek ödeme oranı yüzde 5 olanlar ise e-Devlet'te görünen yeni ek ödeme tutarını 20 ile çarparak yeni kök aylığını görüyor. Yeni ek ödeme tutarı 21 ile çarpıldığında da ek ödemeyle kök aylığın toplamı bulunuyor. Kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında olanların ödemesi ise 5510 Ek 19 kapsamında ilaveyle 10 bin liraya tamamlanıyor.



ÖRNEKLERLE YENİ KÖK AYLIKLAR

- ÖRNEĞİN; e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı'nın yanında 1.000 TL yazıyorsa, bu tutar emeklinin yeni kök aylığının 25 bin liraya (1.000 x 25) çıktığını gösterir. Bu emeklinin yeni kök aylık ve ek ödeme toplamı da 26 bin liraya (1.000 x 26) ulaşmıştır.



- ÖRNEĞİN; 'Ek Ödeme Tutarı' bölümünde 380 TL yazıyorsa, bu emeklinin yeni kök aylığı 9 bin 500 (380 x 25) liradır. Bu emeklinin kök aylık ve ek ödeme toplamı da 9 bin 880 (380 x 26) liraya yükselmiş demektir. Taban aylık ödemesi 10 bin liraya yükseldiği için bu emekliye '5510 Ek 19' kapsamında 120 liralık bir ödeme daha yapılacak. Emeklinin hesabına aylık 10 bin lira yatırılacak.



'EK ÖDEME TUTARI' 360 TL YAZIYORSA:

- Yeni kök aylık: 360 x 25 = 9.000 TL

- Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme): 360 x 26 = 9.360 TL

- 5510 Ek 19 ödemesi: 640 TL

- Hesaba yatırılacak tutar: 10.000 TL



'EK ÖDEME TUTARI' 500 TL YAZIYORSA:

- Yeni kök aylık: 500 x 25 = 12.500 TL

- Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme): 500 x 26 = 13.000 TL

- Hesaba yatırılacak tutar: 13.000 TL



'EK ÖDEME TUTARI' 1.200 TL YAZIYORSA:

- Yeni kök aylık: 1.200 x 25 = 30.000 TL

- Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme): = 1.200 x 26 = 31.200 TL

- Hesaba yatırılacak tutar: 31.200 TL

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