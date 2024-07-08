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Başkan Erdoğan yurda dönüş yolunda açıklamalarda bulundu: Şimdi hedef dünya kupası

Yurda dönüş yolunda konuşan Başkan Erdoğan, “Hollanda maçını kazanmamız gerekiyordu ama olmadı. Artık 2026 Dünya Kupası ve 2028 Avrupa Şampiyonası var. Rövanşı alma şansımız bulunuyor” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 06:59
Başkan Erdoğan yurda dönüş yolunda açıklamalarda bulundu: Şimdi hedef dünya kupası

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Hollanda maçını Berlin'de izleyen Başkan Erdoğan yurda dönüş yolunda soruları yanıtladı. Erdoğan, "Dünya şampiyonasına hedef büyüterek yürüyeceğiz" diye konuştu.

RÖVANŞI ALMA ŞANSIMIZ VAR
Erdoğan, "Hollanda maçından galip çıkmamız gerekiyordu. Futbolcu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bu aşk ve heyecanla sahaya çıktı. Son 3-5 dakika içindeki pozisyonlar gole döndürülmüş olsaydı, onlar ağlayarak dönecekti. Artık 2026'da Dünya Kupası, 2028'de Avrupa Şampiyonası var. İnşallah bunların rövanşını alma şansımız var" ifadelerini kullandı.

ARDA'YA FIRSAT GEREK
Millilerin performansını da değerlendiren Erdoğan, "35 yaşındaki Mert Günok'un refleksleri anlatılır bir şey değil. Arda Güler daha 19 yaşında ama çok kabiliyetli. Ona biraz sabretmek ve fırsat vermek gerek. Ferdi'ye bakıyorsun, çok hırslı. Hepsi de gerçekten ortaya yeteneklerini döktüler" dedi. Yabancı sınırına da değinen Başkan Erdoğan, "Bence yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım. Çok fazla yabancının olmasını doğru bulmuyorum" dedi.

MERİH KARARI GÖLGE DÜŞÜRDÜ
Milli stoperimiz Merih Demiral'a verilen cezayı değerlendiren Erdoğan, "Batı'nın bugüne kadar zihniyet itibarıyla bize yaklaşımı hiçbir zaman değişmemiştir. Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karardır. Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır" ifadelerini kullandı.

MONTELLA İLE KOLAY OLUR
Başkan Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında çarpıcı ifadelere imza attı. İtalyan teknik adam için Erdoğan, "Milli Takım'da herkes sahada işin hakkını verdi. İşte bu deneyimleri 2032'ye de yansıtacağız. Orada İtalyanlarla dayanışmamız çok önemli. Beraber bu işi üstlenmek biraz altyapı sebebiyle, tesisler sebebiyle oldu. O zaman Montella, İtalyan olarak yine görevinin başında olursa işimiz herhalde daha kolay olur" dedi.

SİZ BİZİM ŞAMPİYONUMUZSUNUZ
Futbolcularla soyunma odasında konuşan Recep Tayyip Erdoğan "Yenilsek de siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz" ifadesini kullandı.

MİLLİLERE MORAL VERDİ
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, kendilerine moral veren Erdoğan ile konuşmasında çok üzgün olduğunu dile getirdi.

FERDİ'NİN GELECEĞİYLE OYNANMAMALI
Avrupa devleriyle anılan Ferdi Kadıoğlu'nun performansını beğendiğini belirten Başkan Erdoğan, "Ferdi, topu aldığı zaman geriden forvete katılması çok çok sağlam. Şimdi onunla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 'Gidemez' dedi. Ferdi'nin de istikbaliyle oynamamak lazım" dedi.

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