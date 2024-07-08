B planı Amar Dedic

Cimbom sağ bek transferi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda alternatif isimlerle görüşen Galatasaray, Fransız ekibi Rennes'te oynayan Guela Doue için pazarlıklarını sürdürüyor. Aslan'ın Doue ile eş zamanlı olarak bir operasyon daha yürüttüğü ortaya çıktı. Söz konusu ismin Avusturya temsilcisi Salzburg'da oynayan Amar Dedic olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Dedic için 7 milyon Euro teklif yaptığı belirlendi. 21 yaşındaki Bosnalı yıldız oyuncunun kontratı 2027 yılında sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN