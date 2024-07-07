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Hakem bize gelince Fransız kaldı!

Fransız hakem Turpin, Barış Alper’in yaka paça düşürülmesine faul vermezken, Mert’e yapılan hareketi sarıyla geçiştirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Hakem bize gelince Fransız kaldı!

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Dev randevuda Fransız hakem üçlüsü Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages görev yaptı. Orta hakem Clement Turpin, 10. dakikada lehimize yapılan bariz faulü görmezden geldi. Rakip yarı sahaya atılan uzun topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, rakibi tarafından hem çekildi hem de çelme takarak düşürüldü ancak hakemler bu pozisyonda faul kararını vermedi. Pozisyonda son adam olan Barış'ın rakibi kırmızı kartla atılabilirdi. 30. dakikada ise Xavi Simons'un Mert Müldür'e yaptığı sert faule sadece sarı kart çıktı. Bu pozisyonda kartın rengi kırmızı olabilirdi ancak VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

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