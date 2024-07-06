SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Uduokhai hamlesi: Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi

Beşiktaş’ın, Augsburg’un Alman stoperini transfer listesine eklediği ve 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçeceği belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Uduokhai hamlesi: Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş rotasını Almanya’ya çevirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai ile ilgilendiği öğrenildi.

Kartal'ın deneyimli savunmacının menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı belirlendi. 1.93'lük oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 33 maçta 2.922 dakika süre alan Uduokhai, söz konusu karşılaşmalarda, 2 gol attı ve 1 kırmızı kart gördü. Augsburg ile 1 yıl daha kontratı bulunan savunma oyuncusuna güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’ın 9. cumhurbaşkanı belli oldu! Seçimi Mesud Pezeşkiyan kazandı
Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları...
Dilan Polat ve Engin Polat çifti için iddianame hazırlandı! Cezalarının detaylarına ulaşıldı
Son dakika haberleri... Suriye’deki bayrak provakatörü yakalandı
EURO 2024’te ilk yarı finalist İspanyollar! İspanya Almanya’yı 2-1 yenerek son 4 takım arasına kaldı! İşte atılan goller...
Başkan Erdoğan’dan Kazakistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar! Esad’la görüşme ne zaman? Davet masada
Soykırımcı İsrail’in kan donduran işkencesine maruz kalan zihinsel engelli Gazzeli Rami Ebu Mustafa şehit oldu
UEFA’dan skandal karar: Merih Demiral’a iki maç ceza! Siyasilerden ve spor dünyasından peş peşe tepki | Bahçeli’den sahaya çıkmayalım resti
Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’e çok özel açıklamalar: 200 bin konut teslim edilecek
Sinan Ateş davasında ara karar açıklandı!10 sanık tahliye edildi
Alman’a ’Boğa’ tosladı! Merih Demiral’ın ’bozkurt’ işaretinden rahatsız olan Almanya evinde rezil oldu sosyal medya yıkıldı
Hollandalı gazeteciler Türkiye - Hollanda maçını Takvim’e değerlendirdi: Türkler tur atlar!
Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı
Mahir Çoğaç’ı vuran tetikçiden itiraf geldi: Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler | Bayğaralar çetesi işin neresinde?
SON DAKİKA