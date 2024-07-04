Avusturya maçında attığı 2 gol ve defansta yaptığı kritik müdahalelerle çeyrek finale çıkmamızda önemli rol oynayan Merih Demiral'a maç sonunda yaptığı bozkurt selamı nedeniyle UEFA tarafından disiplin soruşturması açıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ilgili yapılan açıklamada, "Merih Demiral'a soruşturma açılması kabul edilemez. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz." ifadeleri kullandı. Açıklamanın devamında "bozkurt" işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir" denildi.

SON DERECE YANLI VE YANLIŞ

Milliyetçi Haraket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merih Demiral'a açılan soruşturma ile ilgili, "Merih Demiral evladımızın, gol sevincini bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır" ifadeleriyle soruşturma kararını kınadığını belirtti.

LİLİAN THURAM'DAN SONRA İLK

Merih Demiral, 1998'den bu yana Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda bir eleme turunda 2 gol birden atan ilk savunma oyuncusu oldu. Merih'den önce Fransız futbolcu Lilian Thuram 98 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'a iki gol atmıştı.