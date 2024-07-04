PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı UEFA’nın yaptığı sevinç nedeniyle Merih’e açtığı soruşturma için,“ Kabul edilemez” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Kabul edilemez

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avusturya maçında attığı 2 gol ve defansta yaptığı kritik müdahalelerle çeyrek finale çıkmamızda önemli rol oynayan Merih Demiral'a maç sonunda yaptığı bozkurt selamı nedeniyle UEFA tarafından disiplin soruşturması açıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ilgili yapılan açıklamada, "Merih Demiral'a soruşturma açılması kabul edilemez. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz." ifadeleri kullandı. Açıklamanın devamında "bozkurt" işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir" denildi.

SON DERECE YANLI VE YANLIŞ
Milliyetçi Haraket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merih Demiral'a açılan soruşturma ile ilgili, "Merih Demiral evladımızın, gol sevincini bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır" ifadeleriyle soruşturma kararını kınadığını belirtti.

LİLİAN THURAM'DAN SONRA İLK
Merih Demiral, 1998'den bu yana Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda bir eleme turunda 2 gol birden atan ilk savunma oyuncusu oldu. Merih'den önce Fransız futbolcu Lilian Thuram 98 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'a iki gol atmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Eylem Tok’un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında şov adımları...
MSB’den Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi vuruldu
Merdan Yanardağ’ın ’bozkurt’ cehaleti! Merih Demiral’ı hedef aldı siyasi simge dedi yalanı elinde patladı
A Milli Takım’ın oyuncusu Kenan Yıldız’ın aşk konusunda talipleri durmak bilmiyor! Ünlü teknik adamın kızından flaş hamleler...
Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu
Astana’da ’Suriye’ zirvesi! Başkan Erdoğan’dan Teröristan kurdurmayız mesajı: Putin’den İlişkilerimiz ilerliyor sözleri
Dilan Polat soruşturması tamamlandı: Eşi Engin Polat’la birlikte 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu
UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’a soruşturma açıldı | Türkiye’den peş peşe tepkiler! Merih ceza alır mı?
Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak | Peş peşe temaslar
Dün İtalyan bugün Alman! Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt işareti Türk düşmanlarını ortaya çıkardı
9. Yargı Paketi TBMM’ye sunuldu! 9. Yargı Paketi’nin içeriğinde neler var?
Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’dış ticaret’ açıklaması! Hedefi duyurdu... Önemli bir iyileşme sağlayacağız
SON DAKİKA