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Avusturya'yı Merih Demiral ile yıktık! Adımızı çeyrek finale yazdırdık

Leipzig’de nefesleri kesen maça Merih Demiral’ın golüyle başladık. İkinci yarının başında yine Merih’le farkı ikiye çıkardık. Gregoritsch’in golüne engel olamasak da müthiş savaşarak tarihi maçı kazandık. Çeyrek finalde Hollanda ile eşleştik.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Avusturya’yı Merih Demiral ile yıktık! Adımızı çeyrek finale yazdırdık

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Helal olsun size çocuklar... Milli Takımımız, Euro 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-Yıldızlılar böylece Euro 2000 ve Euro 2008'den sonra tarihinde 3. kez son 8 takım arasına kaldı. Leipzig'deki maça fırtına gibi başladık. Henüz ilk dakika dolmadan kullandığımız kornerde Merih Demiral'ın yakın mesafeden şutuyla 1-0 öne geçtik.

İNANILMAZ BİR MÜCADELE
5. dakikada arka direğe seken topa müdahale eden Merih Demiral, Baumgartner'in boş kaleye golü atmasına izin vermedi. 59. dakikada farkı ikiye çıkardık. Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda yine Merih Demiral sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptık. 66. dakikada Gregoritsch'in golüne engel olamayınca skor 2-1'e geldi. Kalan bölümde müthiş bir mücadele sergileyen Milli Takımımız tarihi bir galibiyete imza atarak çeyrek finale kaldı. Ay-Yıldızlılar cumartesi günü Berlin'deki maçta Hollanda önünde yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

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