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El Kaabi an meselesi

Fenerbahçe ile anlaşan Faslı golcünün kısa süre içerisinde İstanbul’a geleceği ve 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 07:00
El Kaabi an meselesi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Fas basınından süpriz bir iddia geldi. Mountakhab'ta yer alan habere göre; Sarı-Lacivertli takım, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haberde golcü oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Tecrübeli golcünün Fenerbahçe'de yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ve 1 milyon Euro da imza parası alacağı yazıldı. Süper Lig'de Hatay forması da giyen 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Yunan ekibi ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Faslı futbolcu, finalde kupayı getiren golü kaydetmişti. Geçtiğimiz sezon 50 maça çıkan tecrübeli forvet, 33 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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