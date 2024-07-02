Çağlar resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe'de geçen sezon devre arasında kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini Atletico Madrid'den aldığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre; Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne 4 yıl içerisinde 7 taksitle 8,5 milyon Euro ödeme yapacak. 28 yaşındaki stoperin ise ne kadar maaş alacağını ve kaç yıllık sözleşmeye imza attığını ise açıklamadı. Çağlar, geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkmıştı.

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