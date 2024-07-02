Aslı Enver, kendisini işleten gençlerin lahmacun siparişi karşısında verdiği tepkiyle gündeme oturdu!

Seneler boyunca naifliği, duru güzelliği ve samimiyetiyle ön plana çıkan Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile evlenmiş, sonrasında ise kızı Elay'ı kucağını almıştı. Anne olduktan sonra imaj değişikliğine gidip, yıllar önce İstanbullu Gelin'de canlandırdığı "Süreyya" karakterine benzetilen ünlü oyuncu herkesten tam puan almıştı. Tam da bu imaj değişikliğinin haberini veren tweetlerden birinin altına Enver'le ilgili dünya tatlısı bir itiraf gelmiş, ünlü oyuncunun bir kullanıcıyla dertleştiği ortaya çıkmıştı.



"İÇİMİZDEN BİRİ"

Geçtiğimiz saatlerde Aslı Enver'in tatlılığına tatlılık katan bir olay daha ortaya çıktı. X'de Enver'in üç kız arkadaş tarafından işletildiği ve kendisine lahmacun siparişi verildiği anlar yayıldı. Enver'i arayan kardeşler, "5 Lahmacun, 1 kaşarlı pide alabilir miyiz?" diyerek sipariş vermeye çalıştı. İşletildiğini anlamasına rağmen hiç bozuntuya vermeyen ve her zamanki doğallığıyla cevap veren Enver'in, "Yollardım ama yanlış numarayı aradınız, her zaman bekleriz" diyerek telefon kapatması ise "İçimizden biri" yorumlarının yağmasına sebep oldu.

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