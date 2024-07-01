TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Avusturya'ya karşı alınan 6-1'lik yenilgi ve kritik maç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Bizim adımıza turu geçmek hedef olduğu için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekir. Tabii takım oyununa vurgu yapmak istiyorum. Diğer taraftan da karakter ve mantalite farkı oluşturacaktır. Ölüm, kalım maçı olduğu için diğer maçtan daha farklı olacaktır. İki maçı da hiçbir şekilde kıyaslamıyorum. Oyun olarak belki de en çok ses getiren oyunu oynuyorlar. Fiziki anlamda ve özellikle geçişlerde inanılmaz agresif oynuyorlar. Ama diğer taraftan da defansın arkasından çok alan veren bir takım. Onu en iyi şekilde hocamız analiz etmiştir. Bunu da doğru mantaliteyle, doğru duruşla ve azimle sahaya yansıtacağımıza inanıyorum" dedi.

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