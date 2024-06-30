Samardzic Fener’e yakın

Jose Mourinho yönetiminde tüm kulvarlarda iddialı bir kadro için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, özellikle Lazar Samardzic konusunda hareketli bir süreç yaşıyor. Udinese'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili olarak İtalya'dan güzel haberler geldi. Buna göre, Fenerbahçe dışında Samardzic için girişimlerde bulunan tek kulüp olan Lazio'nun teklifi yeterli görülmedi. İtalyan basınından Il Gazzettino'nın haberine göre Fenerbahçe, Sırp yıldız Samardzic transferinde en avantajlı takım konumuna geçti. Il Gazzettino: "Fenerbahçe, Lazar Samardzic transferinde en avantajlı takım konumunda. Lazio, teklifinin reddedilmesinin ardından bu transferden çekildi. Bonuslar dahil 20 milyon Euro öneren Fenerbahçe, teklifini düz 20 milyon Euro'ya çevirmesi halinde Udinese ile el sıkışabilir" ifadelerini kullandı.

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