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Çağlar’da fark azaldı

Fenerbahçe’nin Çağlar Söyüncü için A.Madrid’le anlaşmaya yakın olduğu ve yapılan görüşmelerde aradaki farkın çok azaldığı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Çağlar’da fark azaldı

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Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı milli stoper Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için İspanyol ekibi Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in, Madrid ekibiyle yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe katettiği ve İspanyol ekibinin istediği ücret ile Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakam arasındaki farkın çok azaldığı öğrenildi. Çağlar ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan yönetimin bu transferi kısa süre içinde bitirmek istediği de gelen haberler arasında.

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