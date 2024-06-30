Çağlar’da fark azaldı

Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı milli stoper Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için İspanyol ekibi Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in, Madrid ekibiyle yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe katettiği ve İspanyol ekibinin istediği ücret ile Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakam arasındaki farkın çok azaldığı öğrenildi. Çağlar ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan yönetimin bu transferi kısa süre içinde bitirmek istediği de gelen haberler arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN