Son 16 heyecanı başlıyor

Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu heyecanı yaşanacak. Son 16'da bugün iki zorlu maç oynanacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmada Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ile turnuvanın öne çıkan takımlarından İtalya kozlarını paylaşacak. 22.00'de ise ev sahibi Almanya, Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Her iki maç da TRT'den yayınlanacak.

TEK MAÇ SİSTEMİ

14 Temmuz'a kadar devam edecek olan dev turnuvada bu turdan itibaren tek maç eleminasyon sistemi geçerli olacak.