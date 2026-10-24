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Fon soruşturmasında 15 kişi daha tutuklandı! Tutuklu sayısı 114'e yükseldi: Firari Nusret Altınbaş teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında, aralarında Türkiye Sigorta'nın eski Genel Müdürü Taha Çakmak'ın da bulunduğu 15 kişi daha tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, dosyadaki toplam tutuklu sayısı 114'e yükseldi. Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu.

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Fon soruşturmasında 15 kişi daha tutuklandı! Tutuklu sayısı 114'e yükseldi: Firari Nusret Altınbaş teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında, firari olarak aranan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu. Soruşturma kapsamında aralarında Türkiye Sigorta'nın eski Genel Müdürü Taha Çakmak'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son tutuklama kararlarıyla birlikte soruşturma dosyasındaki tutuklu sayısı 99'dan 114'e yükseldi.

TUTUKLANAN 15 ŞÜPHELİ

Sıra
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler
1
Rüstem Karakaya
2
Burak Poyraz
3
Ömer Eryılmaz
4
Osman Saraç
5
Neda Soydan
6
Mustafa Zeki Kayahan
7
Anıl Tokat
8
Ali Cesur
9
Furkan Açar
10
Mehmet Ali Gedik
11
Taha Çakmak
12
İnan Altınbaş
13
Fatih Uğur
14
Ömer Ejder
15
Hakan Eryılmaz

7 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Hakimlik, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Sıra
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler
1
Selay Turhan İnce
2
Ebru Avcı
3
Canan Özdemir
4
Abdullah Dal
5
Seda Tarım
6
Feyza Gözde Özdemir
7
Erhan Tunç

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BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedilmişti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, Alnus Yatırım Menkul Değerler Firması Yönetim Kurulu Üyesi Fadimenur Demir, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan ile yöneticisi Gülsüm Doğan, diğer yöneticiler Osman Uçar ve Canan Özdemir, Alnus Yatırım Firması Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ortağı Zuhal Topaloğlu, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Atlas Portföy çalışanı Konuralp Özkan, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticileri Rüstem Karakaya ve Furkan Açar, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeleri Neda Soydan ve Ömer Eryılmaz, yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan, çalışan Anıl Tokat, Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cesur ve çalışanı Ahmet Haluk Güner, bankalardaki portföy çalışanları Ümit Yılmaz, Yasemin Yılmaz ve Burak Poyraz, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş ile Tera Portföy yöneticisi Ayşegül Kaya gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca şüpheliler Ertan Aydın, Seda Tarım Kocabalkan, Abdullah Dal, Hakan Eryılmaz ve Fahri Uğur da gözaltına alınmıştı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz tutuklanırken, şüpheliler Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Nusret Altınbaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Nusret Altınbaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

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