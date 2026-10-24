Sofu Altınbaş (Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 2 şüphelinin ise henüz yakalanamadığı belirtildi.

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100 MİLYON AVROLUK HAVALE VE 1 MİLYAR AVROLUK FON İDDİASI

Soruşturmanın temelini oluşturan şikayetlerde, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Şikayetçiler, 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avroluk havale yapıldığını ve 1 milyar avroluk bir fonun kamu gücü kullanılarak yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini iddia etti. Dosyada ayrıca 1,5 milyon avroluk tekne satışına ilişkin iddialar da yer aldı.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Sarıgül, söz konusu iddiaları gerçek dışı olarak nitelendirirken yaşananların ticari bir iş anlaşmazlığından kaynaklandığını iddia etti.