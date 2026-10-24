Sarıgüller soruşturmasında yeni dalga: Sofu Altınbaş ve Temel Aygün de listede!
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmada 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün'ün de bulunuyor. İşte gözaltı listesi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iki Alman vatandaşının şikayeti üzerine başlatılan "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması genişliyor.
Soruşturma kapsamında daha önce YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Ömer ve Emir Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil, gazeteci Murat Ağırel ile Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner'in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı.
14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 12 kişi yakalandı.
ALTINBAŞ HOLDİNG VE TITANIC HOTELİN TEPESİNE OPERASYON
Gözaltına alınanlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün'ün de bulunduğu öğrenildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 2 şüphelinin ise henüz yakalanamadığı belirtildi.
100 MİLYON AVROLUK HAVALE VE 1 MİLYAR AVROLUK FON İDDİASI
Soruşturmanın temelini oluşturan şikayetlerde, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Şikayetçiler, 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avroluk havale yapıldığını ve 1 milyar avroluk bir fonun kamu gücü kullanılarak yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini iddia etti. Dosyada ayrıca 1,5 milyon avroluk tekne satışına ilişkin iddialar da yer aldı.
MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Sarıgül, söz konusu iddiaları gerçek dışı olarak nitelendirirken yaşananların ticari bir iş anlaşmazlığından kaynaklandığını iddia etti.