Kim Jong-Un öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Yerine dublörü mü geçti?
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un beyin kanaması geçirip öldüğü ve yerine dublörünün geçtiği yönündeki iddialar sosyal medyada çığ gibi büyürken, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tüm bu söylentileri kesin bir dille yalanladı. Kuzey Kore devlet medyasının Kim'in kızıyla birlikte katıldığı fuardan yeni görüntüler servis etmesine rağmen dinmeyen komplo teorileri ise Kim'in yerine dublörünün geçtiğini iddia ediyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un beyin kanaması geçirdiği ve Çin'de kaldırıldığı hastanede komaya girdiğine yönelik iddiaların ardından öldüğüne yönelik söylentiler devam ediyor.
KİM JONG-UN'UN GÖRÜNTÜLERİ SÖYLENTİLERİ BİTİRMEDİ
Kim Jong-Un ile ilgili iddiaların patlak vermesinin hemen ardından Kuzey Kore devlet medyası KCNA, liderin başkent Pyongyang'da kızıyla birlikte giyim ve tüketim malları fuar alanını gezdiği fotoğrafları servis etmişti. Fakat Kim'in öldüğüne yönelik iddialar yayılmaya devam ediyor.
KOMPLOCULAR "ÖLDÜ" DİYOR
ABD'de yaşayan Çinli muhalif Wanjun Xie, Kim'in öldüğü, yerine geçecek kişinin belirlenmesi için sürecin başlatıldığını ve hatta Pekin Birlik Tıp Fakültesi Hastanesi'nden doktorların Kuzey Kore'ye gönderildiğini iddia etti. Fakat iddiaların hiçbiri doğrulanmadı.
KİM'İN YERİNE DUBLÖRÜ MÜ GEÇTİ?
Hızla yayılan komplo teorileri, Kuzey Kore liderinin kamusal görevlerini artık bir dublörün yürüttüğü yönünde spekülasyonlara yol açtı. Özellikle askeri personel eşliğinde kırmızı halıda yürüdüğü bir videonun altına paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları, "Bu Kim Jong-Un değil, rolü oynamaktan çok memnun görünüyormuş gibi bir hali var. Eğer bu bir dublörse oldukça başarılı biri." ifadelerini kullandı.
GÜNEY KORE YALANLADI
Öte yandan Güney Kore Ulusal İstihbarat Servizi (NIS), Kim'in öldüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Güney Kore Ulusal Meclis İstihbarat Komitesi'ndeki milletvekillerine kapalı oturumda bilgi veren istihbarat teşkilatı, sosyal medyada yayılan ölüm söylentilerinin asılsız olduğunu belirtti.