KCNA'nın yayımladığı görüntü. Fotoğraf: EPA

KİM'İN YERİNE DUBLÖRÜ MÜ GEÇTİ?

Hızla yayılan komplo teorileri, Kuzey Kore liderinin kamusal görevlerini artık bir dublörün yürüttüğü yönünde spekülasyonlara yol açtı. Özellikle askeri personel eşliğinde kırmızı halıda yürüdüğü bir videonun altına paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları, "Bu Kim Jong-Un değil, rolü oynamaktan çok memnun görünüyormuş gibi bir hali var. Eğer bu bir dublörse oldukça başarılı biri." ifadelerini kullandı.