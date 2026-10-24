IMF'den mali şeffaflık raporu: Türkiye 40 ülke arasında en üst sıralarda! Mehmet Şimşek'ten ilk yorum
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin mali şeffaflık alanında kaydettiği ilerlemeyi raporuyla ortaya koydu. Türkiye, kamu mali yönetiminde hayata geçirilen reformlarla Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmeye ilişkin "Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin mali şeffaflıkta yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldığını ortaya koyan IMF raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, başarının 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut sonucu olduğunu vurguladı.
IMF'NİN ŞEFFAFLIK RAPORU
IMF'nin ülkelerin mali istatistik, bütçe yönetimi, mali risk yönetimi ve hesap verebilirlik gibi kamu mali yönetimi uygulamalarını incelediği Mali Şeffaflık Değerlendirmesi güncellemesi kapsamında Türkiye'ye ilişkin raporu yayımlandı.
Türkiye'nin mali şeffaflık alanında son 10 yılda önemli gelişme kaydettiği belirtilen raporda, ülkenin kamu mali yönetiminde son yıllardaki ilerleme seviyesiyle değerlendirme süreci tamamlanan ve aralarında Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldığı kaydedildi.
MALİ ŞEFFAFLIĞI GÜÇLENDİREN REFORMLAR SONUÇ VERDİ
Raporda, Türkiye'nin kamu mali yönetimindeki ilerlemesinde, mali istatistiklerinin sürekli geliştirilmesi, performans esaslı program bütçe uygulanması ve uluslararası kamu muhasebe standartlarının hayata geçirilmesine yönelik reformların etkili olduğu vurgulandı.
Fonun raporunda, Türkiye'nin mali şeffaflık alanındaki gelişimi 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün sonucu olarak değerlendirildi.
IMF'nin 2000 yılında gerçekleştirdiği mali raporlama ve standartlara ilişkin ilk incelemede, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde eksiklikler bulunduğu, kamu mali raporlamasının büyük ölçüde nakit esaslı bütçe bilgisine dayandığı, bilanço bilgilerinin sınırlı olduğu ve mali risklerin yeterince açıklanmadığı tespit edilmişti.
2015 yılındaki değerlendirmede ise hukuki çerçevenin önceki dönemlere göre güçlendiği, orta vadeli bütçeleme uygulamalarının geliştirildiği ve mali raporlama kapsamının genel yönetim sektörünü içerecek şekilde genişletildiği ortaya konulmuştu.
ŞİMŞEK'TEN MESAJ: KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜN SONMUT SONUCU
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek IMF'nin raporuna ilişkin "Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur." dedi.
Şimşek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Türkiye'nin mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali riskler ve hesap verebilirlik alanlarındaki uygulamalarının incelendiği Mali Şeffaflık Değerlendirmesi IMF tarafından yayımlandı.
Türkiye, 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu'nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyindeyken bu oran üçte ikiye yükseldi.
Böylece ülkemiz mali şeffaflıkta, Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldı.
Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur. Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor."