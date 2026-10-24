Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan açıklamaları ve sokak çağrısı, A Haber canlı yayınında değerlendirildi. Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç; sosyal medya harcamalarına ilişkin iddialar, parti içindeki tartışmalar ve Halk TV üzerinden yürütülen kampanya hakkında konuştu. Özel'in siyasi sıkışmışlık nedeniyle milli basına yüklendiğini savunan Erandaç, Çağlayan'daki eylemleri hatırlatarak bazı CHP milletvekillerinin çocuklarının Londra'da okuduğunu söyledi. İzmir'de A Haber muhabiri Tayfun Er'e konuşan gazeteci Hasan Çölmekçi de İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin yürüyüşteki rolünü eleştirdi.

ERANDAÇ: KUTUPLAŞTIRMA VE ÖFKE SİYASETİ

Özel'in siyasi tutumunu eleştiren Bülent Erandaç, geçmişteki açıklamalarına ve yürüttüğü siyasete işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi Özgür Özel'i tanıyoruz ve kendisiyle ilgili CHP'deki genel başkanlığı döneminde kutuplaştırma, öfke siyaseti, Türkiye'yi şikâyet etmeleriyle ve bunların yanında da çok kritik bazı olaylarla tanıyoruz. Bunları yazdık, bugünlerde de onların sonuçlarını hep görüyoruz."

"655 MİLYON LİRA SOSYAL MEDYA TROLLERİNE AKTARDILAR"

CHP'nin sosyal medya harcamalarına ilişkin iddialarını dile getiren Erandaç, milletvekillerinden toplanan para ve sosyal medya hesaplarının taşınması hakkında da konuştu. Erandaç, şunları ileri sürdü:

"655 milyon lira CHP'den sosyal medya trollerine para aktardılar bunlar. Bu trollerle beraber yolu yürüyorlar. Ve bunun arkasından da CHP'den de milletvekillerinden topladıkları paraların 5 milyonunu Yeni Parti'ye götürdüler ve buradan da doğrudan doğruya götürürken hesapları götürdüler. Yani CHP'nin bu sosyal medya hesaplarını da beraber götürdüler ve trolleriyle beraber."

Özel'in beklediği siyasi desteğe ulaşamadığını savunan Erandaç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Şimdi bunların arkasında şu yatıyor: Yeni Parti'nin başındaki Özgür Özel şu anda siyaset üretemiyor. Büyük sıkıntı içinde. Umduklarını da bulamadılar, umdukları rakamlara ulaşamıyorlar."

İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİ: "HALK TV'Yİ BAHANE EDİYOR"

Parti içindeki kongre çekişmelerine de değinen Erandaç, bazı milletvekillerinin istedikleri il ve ilçe başkanlarını seçtiremediğini söyledi. Özel'in bu tartışmaların üzerini örtmek için basın özgürlüğü söylemi üzerinden kampanya yürüttüğünü savundu.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı süreçteki tutumunu da eleştiren Erandaç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada da doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nun tiyatro sahnesine çevirdiği İstanbul'daki adliyeyi savunamamasının, ezikliğinin altında kaldı. Bunları bahane ederek devamlı fırsat aramaya çalışıyor. İşte bu olayda Halk TV'yi bahane ederek 'Basın özgürlüğü yoktur, sansür vardır' diye bir kampanya yapıyorlar."