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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Di Maria'yı alacağız

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, “Angel Di Maria için yapılacak her şeyi yaptık. Copa America sonrasında onu almaya gideceğiz. Kendisini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Di Maria’yı alacağız

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Takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta Angel Di Maria transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Kartal'ın 2 numaralı ismi Hüseyin Yücel, Copa America sonrasında yıldız oyuncuyu kadroya katabileceklerinin müjdesini verdi.

Rafa Silva transferinde inisiyatif kullanan ve yıldız oyuncuyu Beşiktaş'a transfer eden Yücel, "Copa America'dan sonra Di Maria'yı almaya gideceğiz. Turnuva sonrası kararını vereceğini söylemişti. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Sakin gitmekte ve beklenti oluşturmamakta fayda var ama o beklenti bende de oluştu. Kendisini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güney Amerika basınında da Beşiktaş'ın Arjantinli yıldıza yıllık 5 milyon Euro maaş, 2.5 milyon Euro da imza parası önerdiğini iddia etti. Ayrıca futbolcu ile de 1+1 yıllık imza atılacağı ifade edildi.

446 GOLE KATKI
36 yaşındaki Tangocu, Juventus, PSG, Real Madrid, Manchester United gibi devlerde oynadı. kariyerinde 768 maçta 179 gol, 267 de asist yaparak, 446 gole etki etti.

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