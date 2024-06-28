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Hadise stres ve yorgunluğu geride bıraktı! Detoks kampında enerji depoladı

Hadise, Avusturya’daki detoks kampında enerji depoladı. Buz gibi sularda yüzen Hadise, -110 derecelik soğuk odada ise bağışıklığını güçlendirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Hadise stres ve yorgunluğu geride bıraktı! Detoks kampında enerji depoladı

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Gerek özel hayatı gerek açıklamaları gerekse sahneleriyle gündemden düşmeyen Hadise, son dönemlerde bir hayli yoruldu. Sahnelerin aranan ismi olan ve yaz-kış demeden konserlerine devam eden sanatçı, iş yoğunluğundan tatil bile yapamıyordu. Bütün ünlüler Bodrum ve Çeşme'de yorgunluk atarken Hadise'nin rotası yurt dışı oldu. Son dönemlerde bir hayli yıpranan Hadise, soluğu Avusturya'da aldı.

KENDİNİ YENİLEDİ!
Hadise, yoğun konser maratonuna kısa bir ara vererek büyüleyici 'Altaussee' Köyü'nde bulunan bir sağlık merkezinde kampına girdi. Yıl boyunca konserlerine ara vermeden devam eden Hadise, Avusturya'nın dünyaca ünlü detoks merkezinde 7 gün boyunca kendine özel sunulan beslenme ve sağlık programlarıyla enerji depoladı. Sağlıklı beslenip hem bedenen hem de ruhen arınan Hadise, buz gibi Altaussee Gölü'nde yüzdü. -110 derecede soğuk oda terapisini deneyimleyerek bağışıklık sistemini güçlendiren güzel popçu, adeta yeniden doğdu.

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