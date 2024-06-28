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Fenerbahçe’nin ilgilendiği Alvaro Morata’nın menajeri: Türkiye seçeneğimiz değil

Fenerbahçe’nin ilgilendiği Alvaro Morata’nın menajeri, “Morata ve biz Türkiye’yi bir seçenek olarak görmüyoruz. Avrupa’dan diğer takımlar opsiyon alanımızda ve önceliğimiz bu” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Fenerbahçe’nin ilgilendiği Alvaro Morata’nın menajeri: Türkiye seçeneğimiz değil

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun kadrosunda görmeyi çok istediği Atletico Madrid forması giyen İspanyol forvet Alvaro Morata ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yıldız futbolcunun menajeri Andy Bara oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bara, "Alvaro Morata ve biz Türkiye'yi bir seçenek olarak görmüyoruz. Avrupa'dan diğer takımlar opsiyon alanımızda ve önceliğimiz bu. Avrupa'nın beş büyük liginden oyuncumla ilgilenen kulüpler var" ifadelerini kullanarak oyuncunun Türkiye'ye transfer olmayacağını duyurdu.

İtalyan basını da Morata'nın eski takımı Juventus'un da oyuncu için devrede olduğunu öne sürdü. Atletico Madrid formasıyla geride bıraktığımız sezon 48 maçta 21 gol, 5 asiste imz atan 31 yaşındaki yıldızın Madrid ekibiyle 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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