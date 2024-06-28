Eyüpspor’da start verildi!

Trendyol 1. Lig'de geçen sezonu ilk sırada bitiren Eyüpspor, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da yeni sezon hazırlıkları hummalı bir şekilde sürüyor. Eflatun- Sarılılar, ilk transferlerini gerçekleştirdi.

Eyüpspor; Ankaragücü'nde forma giyen Anastasios Chatzigiovanis ile Adana Demirspor'dan ayrılan Dorukhan Toköz'ü renklerine bağladı. Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Süper Lig'teki ilk sezonumuzda bize çok güzel katkılar yapacaklardır" dedi. Öte yandan Eyüpspor'un yeni yıldızı ise "Arda Turan gibi bir hoca ile çalışacağım için mutluyum. Birlikte çok başarılı olacağız" ifadelerini kullandı. 1 yıllık sözleşme yapan milli futbolcu Dorukhan Toköz de, "İstanbul'a dönmek güzel. Arda Turan'la çalışmak da keyifli olacak" şeklinde konuştu.