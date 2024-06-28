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Barış Alper'e gözaltı: Manchester United ve Tottenham hayran kaldı

Çekya maçında coşan Barış Alper Yılmaz’a İngiliz ekipleri göz dikti. Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham’ın, Cimbom’un yıldız ismini izleyip, hayran kaldığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Barış Alper’e gözaltı: Manchester United ve Tottenham hayran kaldı

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Galatasaray ile başarılı bir sezonu geride bırakan Barış Alper Yılmaz'ın taliplileri her geçen gün artmaya devam ediyor. İtalyan ekiplerinin yakın radarındaki Sarı-Kırmızılı futbolcuya, Premier Lig'den iki kulüp daha kancayı taktı.

MİLLİ MAÇTA TAKİP
Türkiye A Milli Futbol Takımı ile birlikte EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösteren Barış Alper Yılmaz, Çekya ile oynadığımız ve 2-1 kazandığımız maçta mercek altındaydı. Yılmaz'ı Premier Lig kulüplerinden Manchester United ve Tottenham'ın yetkililerinin izlediği ve 24 yaşındaki yıldıza hayran kaldıkları öğrenildi. İki kulübün, yakın zamanda Cimbom'a Barış Alper için teklif yapmalarının sürpriz olmayacağı da gelen haberler arasında.

SON MAÇTA ŞOV
2-1'lık maçta 90 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz, 12.92 km ile mücadelede en fazla mesafe kat eden futbolcu oldu. Ayrıca Yılmaz, yüzde 90 pas isabeti sağladı ve 10 kez de ikili mücadeleden galip çıktı. 2021'den beri Galatasaray forması giyen futbolcunun kulübü ile kontratı 2027'ye kadar sürüyor. Yıldız isim geçen sezon 55 maçta 7 gol, 12 asist kaydetti.

BRIGHTON SÜRECİ TAKİP EDİYOR
Ada'dan Brigton da Barış Alper'in durumunu yakından takip ediyor. Brighton'un, Çekya maçının adamı seçilen Barış Alper için yaklaşık 17 milyon Euro gibi bir transfer bütçesi ayırmayı planladığı ve turnuva bitiminden hemen sonra resmi teklifi ileteceği iddia ediliyor.

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