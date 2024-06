Milyonların geliri artıyor

Milyonların gelirine yansıyacak Temmuz zammı için son haftaya girildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle kimlerin gelirinin ne kadar artacağı belli olacak. Emeklilerin, memurların, kamu işçilerinin ve sosyal destek alanların geliri artarken, özel sektör çalışanlarının tazminatında da artış görülecek. İşte tüm detaylarıyla Temmuz zamları...



SSK VE BAĞ-KUR'LUYA ENFLASYON ZAMMI: Temmuz'da kök aylıklar ilk 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Bunun 5 aylık bölümü belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşti. Geriye tek veri kalırken, Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre artışın yüzde 25.81-26.61 olması bekleniyor.



MEMURA 'FARK'LI ARTIŞ: Temmuz'da maaşlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İlk 5 ayda oluşan enflasyon farkına göre zam oranı yüzde 17.38'e ulaştı. Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre Temmuz zammı yüzde 20.34-21.11 seviyelerinde bekleniyor. Buna göre halen 32 bin 860 lira olan en düşük maaş 39 bin 544-39 bin 797 seviyelerinde olacak.



AİLE YARDIMI: Memurlara ödenen aile yardımı da Temmuz'da yeni maaşlarla artacak. Enflasyon tahminlerine göre çalışmayan eş için her ay verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 81-2 bin 94 lira, 0-6 yaş çocuk yardımı 380,44 liradan 457,82-460,75 lira, 6 yaş üstü çocuk yardımı 190,22 liradan 228,91-230-38 lira seviyelerine yükselecek. Ayrıca öğretim yılına hazırlık ödeneği başta olmak üzere pek çok ek ödeme de memur maaş katsayısındaki artışla değişecek.



MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 17 BİN TL: Temmuz'da memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.34 olursa en düşük aylık 14 bin 741 liradan 17 bin 739 liraya çıkacak. Artış yüzde 21.11'i bulursa da bu tutar 17 bin 853 lirayı bulacak.



EMEKLİ DOKTORA YENİ EK ÖDEME: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla artacak. Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 15 bin 217 liradan 18 bin 312-18 bin 429, uzman doktorların ilave ödemesi de 19 bin 782 liradan 23 bin 806-23 bin 958 lira seviyesine yükselecek.



KAMU İŞÇİLERİNE DE ARTIŞ VAR: Maaşlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olarak gerçekleşirse zam oranı yüzde 14.37 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 25.81'e ulaşacak. Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 26.61 çıkarsa da zam oranı yüzde 26.61 olacak.



SOSYAL DESTEKLERE MEMUR TARİFESİ

Pek çok sosyal destek ödemesi de memur maaş katsayısıyla zamlanacak. Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık 3 bin 504 liradan 4 bin 217-4 bin 244, 7 bin 608 lira olan evde bakım desteği 9 bin 156-9 bin 214, yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 366-3 bin 388, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 50-5 bin 82 lira seviyesine çıkacak. Engelli yakını aylığı, kronik hastalık yardımı, ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamlanacak diğer destekler olacak.



ÇALIŞANIN TAZMİNATI YÜKSELİYOR

Kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeme yapılıyor. Yeni tavan Temmuz artışı yüzde 20.34 olursa 42 bin 189, yüzde 21.11 olursa 42 bin 459 liraya ulaşacak.



'AMACIMIZ KALICI REFAHI SAĞLAMAK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam ile ilgili sorular üzerine "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen Aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah Aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz" yanıtını verdi. Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirdi. Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" diye konuştu.

