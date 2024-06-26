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Trabzonspor yıldızları KAP'tı

Trabzonspor; Draguş, Lundstram ve Barisic’in maliyetlerini duyurdu. Draguş’a 1.7, Barisic ve Lundstram’a 1.5 milyon Euro maaş ödeyecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Trabzonspor yıldızları KAP’tı

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Trabzonspor, Denis Draguş ile 4 yıllığına anlaştı. Oyuncunun eski kulübü S. Liege'e 1.7 milyon Euro bonservis 3 taksitle ödenecek. Draguş ise yıllık 1 milyon 575 bin Euro kazanacak. Fırtına, 2+1 yıllığına anlaştığı Borna Barisic'e 1.5 milyon Euro net, 330 bin Euro da imza parası; 3 senelik imza atan Lundstram'a ise 1.5 milyon Euro maaş ve 500 bin Euro imza parası verecek. Cihan Çanak ile görüşmelere başlandığını da bildirdi.

İKİ GOLCÜ İSTİYORUZ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Onuachu'yu tekrar kiralamak istiyoruz. 2 golcü alacağız. Muhammed Cham için 10 milyon Euro talep ediyorlar, yine görüşeceğiz" diye konuştu.

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