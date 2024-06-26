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Simge Sağın içini döktü!

Simge Sağın; İcardi yakıştırmalarından, dudağındaki estetiğe, nasıl ihanete uğradığından, yalnızlığına kadar her şeyi açıkladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Simge Sağın içini döktü!

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Simge Sağın, sosyal medyada kendisini Galatasaraylı ünlü futbolcu Icardi'yle yakıştırmaları ve hep Icardi'yle ilgili sorular sorulmasıyla ilgili içini Kaan Ölker'e döktü. Sağın, "İnsanlar kafalarında birtakım yakıştırmalar yapıyorlar ve buna inanıyorlar. Evli olmasına rağmen bana 'yenge' diyorlardı, iyice durumu abarttılar. Çok tatlı bir aile ve ben ailelere hep saygılıyımdır" dedi. Ünlü şarkıcı, son dönemlerde kendisiyle ilgili konuluşan 'estetik' iddialarına da yanıt verdi. Güzel popçu, "Benim canım bu saatten sonra ne istiyorsa onu yaparım. Benim bedenim, benim dudağım! Böyle mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum. Dudağım dışında bir dolgum yok, yaptırdığım şeylerle ilgili 'yaptırmadım' demek bana komik gelir" ifadelerini kullandı.

AŞKI ARIYOR!
Simge, geçtiğimiz yıllarda bir ilişkisinde yaşadığı büyük ihaneti de itiraf etti. Sevgilisinin, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını anlatan Simge, "Çok zor atlattım bu durumu ve çok canım acıdı. Bu bir rezillikti. O dönemde bunu kaldıramadım. Bana bunu yaşattıkları için aynılarını yaşamalarını diledim" diyerek öfkesini dile getirdi. Simge, uzun süredir özel hayatında yalnız olduğunu ama artık aşk istediğini de şu sözlerle belirtti: "Radarlarım açık. Aşk olmadığında hayat çok boş geliyor. Yaşam enerjisini en çok besleyen şeylerden biri aşk..."

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