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Sezonun bombasını patlattı: Rafa Silva Beşiktaş'ta

Benfica’dan ayrıldıktan sonra Galatasaray ve Körfez ekiplerinin ilgi gösterdiği Portekizli 10 numarayı 2. Başkan Hüseyin Yücel ikna etti. Kara Kartal ile 3 yıllığına el sıkışan yıldız maestro, “Hedef kupalar” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Sezonun bombasını patlattı: Rafa Silva Beşiktaş’ta

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Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Siyah-Beyazlılar, Benfica ile kontratı sona eren Portekizli 10 numara Rafa Silva ile 3 yıllığına anlaştı. Silva ile transfer görüşmeleri yapmak için Lizbon'a giden 2. Başkan Hüseyin Yücel'in anlattığı projeyle Körfez ekiplerinden yüksek teklifler alan oyuncuyu ikna ettiği ifade edildi.

31 yaşındaki yıldız futbolcu özel uçakla İstanbul'a geldi. Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız ismi kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, bu transferle ezeli rakibine çalım attı. Geçen sezon Benfica'da 52 maça çıkan tecrübeli yıldız 22 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Silva, "Hep beraber kupalar ve zaferler kazanmak için savaşacağız. Taraftarlarımıza verebileceğim söz, hedefler ve zaferlerimize ulaşabilmek için çok çalışacağım. Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

MALİYETİ 28 MİLYON EURO OLACAK
Portekiz basınından O Jogo, Rafa Silva'nın maliyetini duyurdu. Habere göre Silva 3 yıllık kontrat için Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon Euro kazanacak. Portekizli yıldıza 3 yıla yayılmış şekilde de 10 milyon Euro imza parası da verileceği belirtildi.

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