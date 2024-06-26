Sağ bekte rota Mukiele

Sacha Boey'in satışından sonra Serge Aurier'i kiralayan Galatasaray, Fildişili futbolcudan beklediği verimi alamamıştı. Yeni sezona tartışmasız bir sağ bekle başlamak isteyen Okan Buruk teknik direktörlüğündeki Cimbom, Fransız devi PSG'de oynayan Nordi Mukiele'ye gözünü çevirmiş durumda. 2022'den beri PSG'de oynayan 26 yaşındaki sağ bekin kulübü ile kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Sağ bek dışında stoper ve sağ açıkta da oynayabilen 1.87 boyundaki için PSG'nin 12 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Aslan'ın ise bu rakamı düşürmeye çalıştığı ve pazarlıkların devam ettiği belirlendi. Mukiele, geçen sezon 20 maçta 1 asist üretti. Futbolcu daha önce Almanya'da Leipzig ve Fransa'da Montpellier ekiplerinde de forma giydi.