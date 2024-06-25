Fırtına’nın bu sezonki 6. transferi olan Cihan Çanak, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı

Trabzonspor, bu sezonki 6. transferini gerçekleştirdi. Bordo- Mavili takım, Belçika ekibi Standart Liege'den 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak'ı bonuslarla birlikte 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçecek olan yıldız futbolcunun ardından Trabzon'a gelerek kampa katılması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istediği isimlerden biri olan genç yıldız Belçika ekibiyle geçen sezon 31 maça çıkmış ve 2 gol,1 asistlik performans sergilemişti. Ümit Milli Takım ile de 8 maçta boy gösteren yıldız futbolcu 2 gole imza atmıştı. Standart Liege'de de 61 numaralı formayı giyen Cihan'ın Trabzonspor'a katıldığı için çok mutlu olduğu öğrenildi.