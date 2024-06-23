Sırada Gigot var

Transfer çalışmalarını yurt dışı kampına yetiştirmek isteyen Trabzonspor, Barisic (sol bek), Lundstram (orta saha), Nwakaeme (sol kanat), Ozan Tufan (orta saha), Cihan Çanak (sol kanat) transferlerini bitirdi.

Yönetimin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Marsilya'nın Fransız stoperi Samuel Gigot'u da bitirme aşamasına getirdiği öğrenildi. Fransız kulübü ile her konuda anlaşan Karadeniz devinin, 30 yaşındaki stoperle de küçük detaylar dışında anlaştığı belirtiliyor. 2+1 yıllık sözleşme teklif edilen Gigot'un birkaç gün içinde kararını vereceği belirtildi.