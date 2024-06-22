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Tarbzonspor Hull City’den Ozan Tufan ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı! Üstüne Cihan Çanak ile de el sıkıştı

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Trabzonspor, transferde vites yükseltti. Hull City’den Ozan Tufan ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varan Bordo- Mavililer, Standard Liege’den kanat forvet Cihan Çanak ile de el sıkıştı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Tarbzonspor Hull City’den Ozan Tufan ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı! Üstüne Cihan Çanak ile de el sıkıştı

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Teknik ekibin talebi doğrultusunda yeni sezon öncesinde transferde atağa kalkan Trabzonspor, iki oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı. Fırtına, orta sahaya Ozan Tufan ve kanada da Cihan Çanak takviyesi yaptı.

3+1 YILLIK ANLAŞMA
İngiliz ekibi Hull City'de oynayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile 3+1 yıllığına el sıkışıldı. Hull ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli futbolcu için kulüpler arasındaki bonservis görüşmeleri ise devam ediyor. Geçen sezon Hull City'de 40 maçta 10 gol atan Tufan, yeni sezonda Bordo-Mavili forma ile boy gösterecek. Futbolcunun transferinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın önemli bir rol oynadığı belirtildi.

CİHAN'DA İŞLEM TAMAM
Öte yandan Trabzonspor, yaklaşık 2 ay önce transfer görüşmelerine başladığı Cihan Çanak'ın transferi için Belçika ekibi Standard Liege ile de anlaşmaya vardı. Liege'de 61 numaralı forma giyen Çanak için 2 milyon Euro'nun 3 taksitle ödeneceği ve 750 bin Euro da bonus olduğu öğrenildi. Ayrıca sonraki satıştan Liege'e yüzde 20 pay verileceği belirlendi. Liege'de 75 maçta 1 gol, 6 asist üreten futbolcu için Belçika basını, "Cihan, hayallerinin takımına gidiyor" yorumu yaptı.

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