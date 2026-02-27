Almila Ada’nın duru görümünün şifresi! "İçeriden dışarıya" bir güzellik reçetesi
Bu akşam TV'de ilk kez atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kuşaklılar filminin Ayşen'i Almila Ada, sadece oyunculuğuyla değil, büyüleyen doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Genç yıldızın ekranlara yansıyan o berrak ve duru ışıltısının bir tesadüf olmadığı, yıllardır taviz vermediği sarsılmaz yaşam disiplininde gizli olduğu ortaya çıktı.
Bazı yüzler vardır, ekranda belirdiği an bir dinginlik ve doğallık hissi verir. Almila Ada, o duru güzelliğiyle tam da bu hissin karşılığı. Ancak bu zarafet sadece genetik bir miras değil; kökleri çocukluk yıllarına, balenin o sarsılmaz disiplinine dayanan bir hayat felsefesinin ürünü. Geçtiğimiz yıllarda Elele dergisine verdiği röportajda güzellik ve yaşam rutinlerini anlatan Ada, bu noktaya nasıl geldiğinin şifrelerini de bir bir paylaştı.
365 GÜNLÜK SARSILMAZ KALKAN: GÜNEŞ KREMİ
Almila Ada'nın bakım rutinini merak edenlerin karşısına çıkan ilk ve en önemli kural, mevsimlerden bağımsız bir sadakat. Cildi dış etkenlere karşı korumayı bir refleks haline getirdiğini belirten oyuncu, aynı röportajda rutinini şöyle detaylandırıyor:
"Yaz-kış güneş kremi sürmek, bir numaram. Sonrasında, set veya özel gün haricinde makyaj yapmamak ve mutlaka temizleyip, nemlendirip uyumak geliyor. Bir de çok fazla ürün ya da marka değiştirmeden, cilt tipime uygun ve sevdiğim ürünleri kullanıyorum"
GÜZELLİK MUTFAKTA BAŞLAR, RUHTA ŞEKİLLENİR
Almila Ada, güzelliği dışarıdan sürülen ürünlerden ziyade içeriden gelen bir temizlik olarak tanımlıyor. Cildin içeriden beslendiği sürece gerçek ışıltısına kavuştuğuna inanan oyuncu, bu konudaki "Onsuz asla" dediği kuralını şu sözlerle açıklıyor:
"Cilt, dışarıdan ziyade içeriden temizlenen bir şey bence. O yüzden bol sebze, yeşillik ve meyveler ile dengeli beslenmek cildim için önemli diyebilirim"
Marie Claire'e yaptığı açıklamada ise tüketimi ve kimyasal ürünlerden kaçınma konusundaki net tavrını şu ifadelerle aktarıyor:
"Günde iki ya da üç litre su içiyorum. Cilt güzelliğiyle ilgili kendi görüşüm; ne kadar az ürün kullanırsan o kadar iyi olduğudur. Cildinle ne kadar az oynarsan, o kadar iyi. Cildim kuru olduğu için duştan önce argan, Hindistan cevizi ve zeytinyağını karıştırıp tüm vücuduma uyguluyorum. Ardından da duşa giriyorum. Böylece yağın verdiği nem de vücudumda kalıyor"
CİLT BAKIM RUTİNİ: "AZ DOKUNUŞ, ÇOK NEM"
Almila Ada, cildini yormaktan kaçınan ve doğal yağların gücüne inanan bir isim. Profesyonel bakımla doğal bakımı nasıl harmanladığını şu sözlerle özetliyor:
"Ayda bir kere profesyonel cilt bakımına gidiyorum. Bu bakımdan sonra üç, dört gün boyunca sadece Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Cilt bakımı yaptırmadığım zamanlarda da avokado yağı kullanıyorum. Cildimi pamuğa sürülen ürünleri kullanarak temizlemekten ziyade, yüz yıkama jelleriyle temizlemeyi tercih ediyorum. Çünkü cildine ne kadar dokunursan, o kadar yoruyormuşsun gibi geliyor bana."
Makyaj temizliğinde bile cildini hırpalamayan Ada, temizleme jeli, tonik ve göz kremi üçlüsünün ardından gece yatmadan önce 24 saat etkili nemlendiricisini sürerek bakımını tamamladığını belirtiyor.
ALMİLA ADA'NIN GÜZELLİK FELSEFESİNDEKİ VAZGEÇİLMEZLER
Yaklaşım
Uygulama Biçimi
|Dış Koruma
|365 gün kesintisiz güneş kremi kullanımı
|İç Arınma
|Bol sebze ve meyve odaklı beslenme
|Cilt Nefesi
|Set haricinde makyajsız doğal görünüm
|Sadakat
|Ürün/marka değiştirmeden cilt tipine uygun bakım
MERAK EDİLENLER
Almila Ada'nın pürüzsüz cildinin sırrı nedir?
Cildinin güzelliğini içeriden gelen temizliğe, yani bol sebze ve yeşillik tüketimine ve disiplinli güneş kremi kullanımına borçludur.
Makyaj tercihi nasıldır?
Set dışındaki günlük hayatında cildini dinlendirmek adına makyaj yapmadığını, temizlik ve nemlendirme rutininden asla taviz vermediğini belirtmiştir.
(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)