Almila Ada’nın duru görümünün şifresi! "İçeriden dışarıya" bir güzellik reçetesi

Marie Claire'e yaptığı açıklamada ise tüketimi ve kimyasal ürünlerden kaçınma konusundaki net tavrını şu ifadelerle aktarıyor:

"Günde iki ya da üç litre su içiyorum. Cilt güzelliğiyle ilgili kendi görüşüm; ne kadar az ürün kullanırsan o kadar iyi olduğudur. Cildinle ne kadar az oynarsan, o kadar iyi. Cildim kuru olduğu için duştan önce argan, Hindistan cevizi ve zeytinyağını karıştırıp tüm vücuduma uyguluyorum. Ardından da duşa giriyorum. Böylece yağın verdiği nem de vücudumda kalıyor"