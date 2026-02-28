Yeni düzenleme yürürlükte: Trafikte kurallara uymayana ağır fatura

■ Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.

■ Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, belgesi alınmasına rağmen motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.

Trafik cezalarıyla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifi yürürlüğe girdi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

■ Sahte plaka kullananlara 140 bin lira cezası uygulanacak. İkinci kez yapılması durumunda 280 bin liralık ceza verilecek.

■ Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. İhlal, 1 yıl içinde tekrar ederse ceza 280 bin liraya çıkacak.

■ Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakasını usulsüz kullanan sürücülere ise 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.