Yeni düzenleme yürürlükte: Trafikte kurallara uymayana ağır fatura
Trafik cezalarıyla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifi yürürlüğe girdi. Buna göre; alkollü araç kullanana 50 bin, ehliyetsiz sürücüye 200 bin lira ceza uygulanacak.
Yeni düzenlemeyle trafik cezalarında önemli artışlara gidilirken; trafikte saldırgan sürüş, çakar kullanımı, sahte plaka, ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlara ağır yaptırımlar getirildi.
Güncel trafik cezaları şu şekilde sıralandı:
■ Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, belgesi alınmasına rağmen motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.
■ Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.
■ Sahte plaka kullananlara 140 bin lira cezası uygulanacak. İkinci kez yapılması durumunda 280 bin liralık ceza verilecek.
■ Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. İhlal, 1 yıl içinde tekrar ederse ceza 280 bin liraya çıkacak.
■ Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakasını usulsüz kullanan sürücülere ise 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.
■ Araçlarda yönetmelikte belirtilen gereçleri bulundurmayan sürücülere bin lira, takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayanlara 75'er bin lira idari para cezası verilecek.
■ Taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre bulundurmayan ve kullanmayan sürücüler 46 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.
■ Polislerin "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza uygulanacak.
■ 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanın sürücü belgesi iptal edilecek.