Yeni düzenleme yürürlükte: Trafikte kurallara uymayana ağır fatura

Trafik cezalarıyla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifi yürürlüğe girdi. Buna göre; alkollü araç kullanana 50 bin, ehliyetsiz sürücüye 200 bin lira ceza uygulanacak.

Kaynak Gazete
Yeni düzenlemeyle trafik cezalarında önemli artışlara gidilirken; trafikte saldırgan sürüş, çakar kullanımı, sahte plaka, ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlara ağır yaptırımlar getirildi.

Trafik cezalarıyla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifi yürürlüğe girdi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Güncel trafik cezaları şu şekilde sıralandı:

■ Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, belgesi alınmasına rağmen motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.

■ Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.

■ Sahte plaka kullananlara 140 bin lira cezası uygulanacak. İkinci kez yapılması durumunda 280 bin liralık ceza verilecek.

■ Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. İhlal, 1 yıl içinde tekrar ederse ceza 280 bin liraya çıkacak.

■ Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakasını usulsüz kullanan sürücülere ise 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.

■ Araçlarda yönetmelikte belirtilen gereçleri bulundurmayan sürücülere bin lira, takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayanlara 75'er bin lira idari para cezası verilecek.

■ Taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre bulundurmayan ve kullanmayan sürücüler 46 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

■ Polislerin "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza uygulanacak.

■ 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanın sürücü belgesi iptal edilecek.

