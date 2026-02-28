CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a "irtikap" operasyonu: 13 gözaltı!

13 İSİM GÖZALTINDA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişi irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can

A Haber Muhabiri Yusuf Gül'ün aktardığı bilgiye göre gözaltına alınan isimler arasında İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Şirket Müdürü Ali Sarıyıldız, Eski şirket müdürü Ergün Temel de bulunuyor.

İRTİKAP NEDİR?

İrtikap, "Görev veya yetkiyi kötüye kullanarak rüşvet almak" demektir. Yani bir kamu görevlisinin, görevini yaparken kendi çıkarı için para veya değerli bir şey talep etmesi veya kabul etmesi durumuna irtikap denir.