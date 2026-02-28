CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a "irtikap" operasyonu: 13 gözaltı!
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “irtikap” soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Özcan ile birlikte gözaltına alınan 13 kişi arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan da yer alıyor.
Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı!
CHP'Lİ BELEDİYELER YOLSUZLUKLA GÜNDEMDE
CHP'li belediyeler, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündemden düşmüyor. Ekrem İmamoğlu "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Elebaşı" olarak yolsuzluktan tutuklanırken, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi İstanbul ilçelerinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çeşitli ilçe başkanlarına kadar uzanan operasyonlarda çok sayıda CHP'li isim tutuklandı.
SON ADRES BOLU: TANJU ÖZCAN GÖZALTINA ALINDI
CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı. X üzerinden,"Jandarma tarafından gözaltına alındım." paylaşımında bulundu.
13 İSİM GÖZALTINDA
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişi irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı.
A Haber Muhabiri Yusuf Gül'ün aktardığı bilgiye göre gözaltına alınan isimler arasında İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Şirket Müdürü Ali Sarıyıldız, Eski şirket müdürü Ergün Temel de bulunuyor.
İRTİKAP NEDİR?
İrtikap, "Görev veya yetkiyi kötüye kullanarak rüşvet almak" demektir. Yani bir kamu görevlisinin, görevini yaparken kendi çıkarı için para veya değerli bir şey talep etmesi veya kabul etmesi durumuna irtikap denir.