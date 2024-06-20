Fenerbahçe’nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho: Proje beni seçti

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, EURO 2024'ü takip etmek için bulunduğu Almanya'da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Sarı-Lacivertli kulübü neden tercih ettiğini anlattı.

Yeni kulübünü seçme kriterini, "Proje beni seçti" diyerek açıklayan Mourinho, "Fenerbahçe'de yeni başkanlık seçimi yapıldı. Adayların hepsi bana geldi, beni istedi. Tabii ki kendileri istediler ama sonuçta beni kulüp için istediler. Sonra sosyal medya hesabım sarı ve lacivertli kalplerle doldu. Bunun benim üzerimde bir etkisi oldu. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ama bir yandan da 2014'ten beri şampiyon olamadı" ifadelerini kullandı.