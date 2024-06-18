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Oosterwolde'ye sıkı takip!

Hollandalı yıldızın menajeri geçen hafta West Ham ile masaya oturdu. İngilizler, başarılı savunmacının Galatasaray ile oynadığı maçların görüntülerini istedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Oosterwolde’ye sıkı takip!

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettiren Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, İngilizler'in markajında... İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden West Ham United, yıldız oyuncuyu transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Oosterwolde'nin menajerinin geçtiğimiz hafta İngiltere'ye gittiği ve görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Bu arada West Ham, temsilcisinden Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının kasetini istedi. Oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenen İngiliz kulübü, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifinde bulunacak. Sarı-Lacivertliler, ilk görüşmede 25-30 milyon Euro isteyecek. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen sezon maçlarını izlediği Oosterwolde'den çok etkilendiği için transfere çok sıcak bakmıyor. Bunu da her defasında yönetimle paylaşıyor.

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