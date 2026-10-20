Özgür Özel’e Akın Gürlek'in malvarlığı davasında tazminat cezası: 750 bin TL ödeyecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında ortaya atılan malvarlığı iddialarının iftira olduğu mahkeme kararıyla tescillendi. Özgür Özel’in mesnetsiz söylemleri üzerine başlatılan hukuki süreçte karar duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme, Bakan Gürlek’in manevi tazminat talebini kabul ederek Özel’i 750 bin lira ödemeye mahkum ederken, Özel’in açtığı karşı davayı hukuki dayanaktan yoksun bularak reddetti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına yönelik iddialar ortaya atarak siyasi karalama kampanyası yürüten Özgür Özel, yargı önünde tazminata mahkum edildi.
Taraflar arasında görülen karşılıklı manevi tazminat davasında karar duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delilleri ve beyanları inceleyerek Özel'in iddialarının iftira niteliği taşıdığına kanaat getirdi.
İFTİRA SİYASETİNE 750 BİN LİRALIK CEZA
Kararını açıklayan mahkeme, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul etti.
Alınan karar doğrultusunda Özgür Özel'in, Bakan Gürlek'e 750 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
ÖZEL'İN KARŞI DAVASI REDDEDİLDİ
Dava sürecinde dikkat çeken diğer gelişme ise Özgür Özel'in hamlelerinin yargıdan dönmesi oldu. Kendi iddialarını meşrulaştırmak amacıyla Bakan Gürlek'e karşı dava açan Özel, mahkemeden beklediği sonucu alamadı.
Mahkeme heyeti, Özel'in açtığı karşı davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu vurgulayarak talebi reddetti.
NE OLMUŞTU
Özgür Özel, "Turpun küçüğü" başlığıyla düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef almıştı. Özel; Bakan Gürlek'in elinde 325 milyon TL değerinde 12 mülk ve 126 milyon TL değerinde satılan 4 konut olmak üzere toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul veya paraya çevrilmiş varlığı bulunduğunu iddia etmişti. Özel, Gürlek'in bu servetin mevcut maaşla elde edilemeyeceğini öne sürmüştü.
Özel, Bakan Gürlek'in Hollanda'dan satın alınan ve Lüksemburg'daki bir limanda demirli duran bir yatı olduğunu iddia etmişti. Fakat Özel'in "Lüksemburg'da limanda demirli yat" ifadesi coğrafi gerçeklerle çelişmişti.
Lüksemburg'un denize kıyısı olmayan bir ülke olması ve herhangi bir deniz limanının bulunmaması iddiadaki temel çelişki olarak öne çıkmıştı.
Ayrıca Hollanda ile Lüksemburg arasında herhangi bir kara veya deniz sınırının bulunmadığı kaydedilmişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada Özel'in sunduğu verilerin tapu kayıtlarında hiçbir karşılığı olmadığını ve tamamen hayal ürünü olduğunu belirtmişti.
20 yılı aşkın süredir kamu hizmetinde olduğunu ifade eden Gürlek, hakim olan eşiyle birlikte mal varlığı beyanlarını mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yetkili makamlara sunduklarını bildirmişti.
Özel'in açıklamalarını "sistematik bir karalama kampanyası" ve "hedef gösterme" olarak nitelendiren Bakan Gürlek, iddialara karşı manevi tazminat davası başta olmak üzere gerekli kanuni süreçleri başlattığını duyurmuştu.