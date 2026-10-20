Özgür Özel’e Akın Gürlek'in malvarlığı davasında tazminat cezası: 750 bin TL ödeyecek

İFTİRA SİYASETİNE 750 BİN LİRALIK CEZA

Kararını açıklayan mahkeme, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul etti.

Alınan karar doğrultusunda Özgür Özel'in, Bakan Gürlek'e 750 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Özgür Özele kim operasyon çekti? Lüksemburgda demirli yat var dedi büyük patladı: Ülkenin denize kıyısı da limanı da yok

ÖZEL'İN KARŞI DAVASI REDDEDİLDİ

Dava sürecinde dikkat çeken diğer gelişme ise Özgür Özel'in hamlelerinin yargıdan dönmesi oldu. Kendi iddialarını meşrulaştırmak amacıyla Bakan Gürlek'e karşı dava açan Özel, mahkemeden beklediği sonucu alamadı.

Mahkeme heyeti, Özel'in açtığı karşı davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu vurgulayarak talebi reddetti.

NE OLMUŞTU

Özgür Özel, "Turpun küçüğü" başlığıyla düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef almıştı. Özel; Bakan Gürlek'in elinde 325 milyon TL değerinde 12 mülk ve 126 milyon TL değerinde satılan 4 konut olmak üzere toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul veya paraya çevrilmiş varlığı bulunduğunu iddia etmişti. Özel, Gürlek'in bu servetin mevcut maaşla elde edilemeyeceğini öne sürmüştü.

Özel, Bakan Gürlek'in Hollanda'dan satın alınan ve Lüksemburg'daki bir limanda demirli duran bir yatı olduğunu iddia etmişti. Fakat Özel'in "Lüksemburg'da limanda demirli yat" ifadesi coğrafi gerçeklerle çelişmişti.

Lüksemburg'un denize kıyısı olmayan bir ülke olması ve herhangi bir deniz limanının bulunmaması iddiadaki temel çelişki olarak öne çıkmıştı.

Ayrıca Hollanda ile Lüksemburg arasında herhangi bir kara veya deniz sınırının bulunmadığı kaydedilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada Özel'in sunduğu verilerin tapu kayıtlarında hiçbir karşılığı olmadığını ve tamamen hayal ürünü olduğunu belirtmişti.

20 yılı aşkın süredir kamu hizmetinde olduğunu ifade eden Gürlek, hakim olan eşiyle birlikte mal varlığı beyanlarını mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yetkili makamlara sunduklarını bildirmişti.

Özel'in açıklamalarını "sistematik bir karalama kampanyası" ve "hedef gösterme" olarak nitelendiren Bakan Gürlek, iddialara karşı manevi tazminat davası başta olmak üzere gerekli kanuni süreçleri başlattığını duyurmuştu.