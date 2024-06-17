Rade Krunic yeniden Empoli’ye gidebilir!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük umutlarla Milan'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Rade Krunic beklentilerin uzağında kalmıştı. Süper Lig'de 12 maçta 771 dakika sahada kalan ve takımına gol-asist katkısı yapamayan Boşnak oyuncunun yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.

HALA KALMAK İSTİYOR

Hem performansı hem de Mourinho'nun orta alanda sert futbolcu istemesi nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali yüksek görülen Krunic'e İtalya'dan talip çıktı. Yıldız futbolcunun, 4 sezon formasını giydiği Empoli'nin transfer için devreye girdiği belirlendi. Serie A'da küme düşmekten son anda kurtulan Empoli'nin kısa sürede Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor. Krunic'in ilk hedefi ise Sarı- Lacivertlilerde kalmak.