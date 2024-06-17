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Iheanacho harekatı başlıyor

Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Okan Buruk’un da onay verdiği Kelechi Iheanacho’nun menajeri ile yapılacak görüşme sonrasında transfer netlik kazanacak.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Iheanacho harekatı başlıyor

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Galatasaray'da golcü transferi için önümüzdeki hafta hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor. Leicester City ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho, geçtiğimiz günlerde menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edilmişti. Sarı-Kırmızılı yönetim yıldız golcüyü teknik direktör Okan Buruk'a sundu. Tecrübeli teknik adamdan 'Olur' yanıtını alan yönetim ise transferin startını verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki hafta Iheanacho'nun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği ve bu görüşmede transferin şekilleneceği öğrenildi.

7 YIL LEICESTER'DA OYNADI
7 yıldır Leicester forması giyen Nijeryalı futbolcu, istediği gibi bir sezon geçiremedi ve yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor. Kelechi Iheanacho, geride kalan sezonda toplam 26 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Iheanacho, Nijerya Milli Takımı'nda ise 54 kez forma giyerken 15 kez fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız golcü, Leicester City dışında İngiltere'de Manchester City formasını da giydi.

305 MAÇTA 87 GOLÜ VAR
Kelechi Iheanacho, kariyerinde 305 maça çıktı. 87 gol atarken, 45 de asist yaptı. Premier Lig'de 196 karşılaşmada görev alan Nijeryalı golcü, 42 kez fileleri havalandırırken 25 de gol pası verdi. Iheanacho kariyerinde kırmızı kart görmedi.

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