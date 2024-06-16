Dortmund’un Ferdi stratejisi

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev ekipleri tarafından takip edilmeye devam ediyor. Milli futbolcu, Alman ekibi Borussia Dortmund'un sol bek transferi için listesinde ikinci sırada yer alıyor. Alman ekibi, geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Ian Maatsen'i transfer edemezse; Ferdi Kadıoğlu'na yönelecek ve Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak. Güncel piyasa değeri 21 milyon Euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

HEDEF 30 MİLYON EURO

Yönetim, Ferdi'nin transferinden en az 30 milyon Euro bekliyor. Bu rakama çıkılmadığı taktirde Ferdi takımda kalacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho da milli yıldızın takımda kalmasını istiyor.



TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

Ferdi Kadıoğlu geçen sezon 51 karşılaşmada boy gösterdi. Milli oyuncu, 3 gol atarken 5 asist yaptı. Yıldız oyuncu, 15 kez A Milli Takım formasını giydi.