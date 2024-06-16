Boğalar ezdi geçti: İspanya ilk 45’te 3 gol attı

EURO 2024 B Grubu'nda grubun iki güçlü ekibinden İspanya, Hırvatistan'ı parçaladı. Boğalar, 29'da Fabian Ruiz'in pasıyla savunma arkasına sarkan Alvaro Morata'nın şutuyla öne geçti:

1-0. 32'de Pedri'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Fabian Ruiz, rakiplerini geçip ağları havalandırdı: 2-0. Lamine Yamal'ın sağdan içeri ortasında kale önünde gelen topa Dani Carvajal dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. 78'de Bruno Petkovic penaltıda Unai Simon'u geçemedi.



LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ

İspanya Milli Takımı'nda Lamine Yamal, turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını kazandı. Yamal, EURO 2024'te 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan karşısında sahaya çıkarak rekoru ele geçirdi. Daha önce 17 yaş 246 günlükken forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

F.BAHÇELİ LIVAKOVIC KALEDEYDİ

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini, Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic korudu. Livakovic, İspanya'nın ilk devrede üst üste bulduğu gollere engel olamadı.